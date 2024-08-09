淚目！做工阿伯因「這原因」不坐捷運空位 網感不易：佩服烈日下的工人

日前有一名網友在社交平台發文表示，自己在捷運上遇到一個阿伯，看起來像是做工的人，雖然該名網友旁邊有空位，對方卻道歉稱自己很髒、剛工作完，讓原PO淚目呼籲大家別用異樣眼光看待人，因為每個工作都是辛苦的。一名網友則留言提及家人做工的經驗，並表示佩服烈日下的做工人。

該名網友在Threads上透露，自己有天坐捷運旁邊剛好有空位，同時遇到一個看起來像是在做工的阿伯，對方卻道歉稱自己剛工作完很髒，還稱讚該名網友的指甲很美，該名網友表示自己當下快哭了，並盼望任何人都不要被其他的眼光看待，因為每個工作都不容易。

有網友認為做工的人值得尊重，「真的，每個行業都很辛苦，每個行業每個人都值得被尊重」、「辛苦錢不容易，心疼」、「下次可以告訴他：『你跟我一樣都是在工作的人而已，快坐下吧』」。

也有網友分享父親做工的情況，「每次看到能在烈日下工作的工人們都很佩服，因為自家就是工程起家，我爸到現在是老闆了，還天天早8跟工班一起上班，颱風天出門救災，我們一家吃飯聊天內容，通常都是今天上班遇到了什麼事，誰又被蜜蜂叮了」。