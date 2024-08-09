他驚見阿嬤悠遊卡餘額8千多元「當金融卡」 內行人：老人都儲逾這數字

日前有網友在社交平台發文表示，自己搭公車下車時看到前面的阿嬤悠遊卡餘額有8608元，讓他驚呼悠遊卡不是金融卡！網友則紛紛回應有觀察到老人的悠遊卡餘額較多，也有人試著分析此現象的原因。

該名網友在社交平台Threads上發文透露，覺得老人似乎都「很放心自己的悠遊卡」，因為他搭公車時，遇到同樣要下車的阿嬤在該名網友前面嗶了悠遊卡，他看了阿嬤的悠遊卡餘額，發現有8608元，讓他在貼文直呼，「阿嬤那是悠遊卡不是金融卡餒」。

有網友認同地表示老人家的悠遊卡餘額普遍偏高，「以前做超商，老人來儲值都是1千起跳」、「我上次看到排前面的阿嬤說要儲值2萬……店員一直在解釋不能儲值超過1萬」、「阿公悠遊卡的錢比我帳戶的錢還多」、「我上次看到前面的老人餘額2、3千左右，重點是那是紐幣」、「身為公車司機的我能證實普遍老人的卡餘額都很高，卡片都綁在身上或購物袋裡」。

對此有網友推測可能是子女為了方便，一次性地替長者在悠遊卡儲大筆錢，「有時候是老人不會加值，子女一口氣加的，因為我曾經在7-11看過孫女幫阿公加5千塊」、「可能兒女或孫子女懶得跟父母或祖父母解釋加值這件事，或怕他們不會操作加值，就一次加一大堆」、「或許是晚輩幫忙一次存個1萬，讓阿嬤一整年都可以搭車和需要時買點吃的用的」。