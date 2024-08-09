搭公車見下車鈴位置很傻眼 內行揭真相：人擠的時候就知道了

搭過公車的人都知道，要下車前都必須要先按下車鈴，而車上的下車鈴通常設置在窗戶旁，或是扶手的桿子上，但有網友日前搭公車時，卻發現天花板也有下車鈴，讓他相當意外。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，公車的天花板上有好幾個按鈕，每隔一段距離就設置一個，按鈕旁還貼了「下車鈴」的字樣，讓原PO驚訝地說「為啥在天花板裝下車鈴？」貼文一出也引起不少討論。

不少鄉民搞笑地說，「等翻車時，就能按下車鈴下車了」、「身高歧視啊」、「給高個子用的啊」、「給外國人按鈴的」、「姚明專車」、「有玩過瑪莉兄弟嗎？這就是吃金幣的概念」、「瑪利歐專用下車鈴」、「果然，矮的人無法理解高的人視野」、「現在坐車都要帶把傘了」。

有內行人解釋用途，「客滿時按不到窗框的下車鈴，可以按天花板下車鈴」、「可能人太多擠公車，比較難去按牆上的」、「人擠的時候用的」、「按鈕並沒有很高，按那裡可以避免還要觸碰穿越別人」、「當你被人群擠在中間動彈不得，就知道意思了」、「人多的時候按不到邊邊的，往上用雨傘戳」、「對高的人來說超好用，不用在滿員公車還要擠到一旁彎腰按鈴，就每個人都有可以用的鈴，有甚麼好質疑」。