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買零售鴨蛋驚見1景象「機率有多高？」 網笑翻：可見天氣有多熱

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO買鴨蛋時，驚見籃子裡有一隻破殼而出的小鴨。 圖擷自爆廢公社
原PO買鴨蛋時，驚見籃子裡有一隻破殼而出的小鴨。 圖擷自爆廢公社

不少人愛吃蛋，通常都會選擇到超市、賣場來購買盒裝的蛋，不僅價格實惠，也能確保新鮮、衛生，但還是有人選擇到一般市場或雜糧行挑選散蛋。有一名網友挑選鴨蛋時，竟意外看到一隻破殼而出的小鴨，讓他驚呼這機率到底有多高？

這名網友在臉書「爆廢公社」PO出兩張照片，地上放了兩籃的鴨蛋，一籃數量比較多，另一籃僅剩20幾顆，但數量比較少的那一籃裡，竟然看到有一隻剛孵化出來的小鴨，旁邊還有一顆破掉的蛋，讓原PO看了訝異地說，「這個買蛋買到蹦出黃色小鴨的機率有多高？害哩北挫一跳（害我嚇一跳）」。

不少人看了都要求原PO帶回家養，「你是牠第一個看到的，牠只會覺得你就是牠的母親，跟定你一輩子了」、「養起來」、「超酷！表示你們有羈絆，養起來」、「跟你有緣就收了吧」、「這肯定是要帶回家的啊，緣分欸」、「買回家就有吃不完的蛋了」、「養下去就不用買蛋了」。

還有網友開玩笑地說，「鴨仔蛋過熟了」、「可見天氣有多熱」、「天氣熱到擺著就自己孵出來了」、「買回去以後，隔天有一半都破殼而出」、「買回家要煮時蹦出來才更可怕」、「生命自然會找到出口」、「養到12月，剛好」、「養大煮薑母鴨？」、「養到冬天變薑母鴨」、「全部鴨蛋都買下來，會跑出幾隻小鴨呢？這如是蛋鴨長大很會生蛋」。

有內行人就透露，「鴨蛋孵化，大概也要25天左右，你能看到牠，代表這批蛋已經放了快一個月」、「鴨仔蛋本來就是受精蛋，買回家不吃再放就會孵出小鴨」。

薑母鴨 蛋價

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