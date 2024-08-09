他籲別再評價女運動員外貌 網認同大贊「郭婞淳、戴資穎閃閃發光」

「舉重女神」郭婞淳昨（8）日在巴黎奧運女子舉重一舉獲得銅牌，而日前也有網友在社交平台發文表示，郭婞淳和戴資穎是「閃閃發亮」的，更期盼女性選手不必再被評價外貌，像是被嫌棄太壯、被期待要有女人味等。網友紛紛表示認同，更有人表達對郭婞淳和戴資穎的讚賞。

該名網友在社交平台Threads上發文呼籲，已經2024年了，他希望女性運動選手不必再面臨對外貌的批評，像是「只可惜練太壯」、「五官蠻清秀的，不過剪短髮好像男人」、「打扮一下應該還能有一點女人味吧」等言論，更表示郭婞淳和戴資穎都很漂亮且「閃閃發亮」。

網友認同女性運動員，乃至所有女性，都不應該在外貌上被指指點點，「她們不需要漂亮，她們是運動員。為什麼要要求運動員具觀賞性？真的很討厭講到女性的專業能力時都要再評價她好不好看，外貌不是她們最重要且唯一的價值」、「選手練了4年上場，不是讓你批判他的外表的」、「女人本來就可以是各種樣貌，不是他們認為的漂亮才是漂亮」、「人家短髮長髮關他們什麼事，又為什麼一定要有女人味」。

也有網友分享自己在生活中遇到有人對女性運動員外貌有微詞，「我聽到陳念琴幹嘛綁辮子啊那麼壯（同事在看片段），立刻走過去罵人，只差咖啡沒有淋他頭上去了」、「看到直男發文問是打桌球混雙還男雙，氣到現在，思羽很漂亮」。

有網友也讚賞郭婞淳和戴資穎，「近距離看過婞淳本人『超！小！隻！』她很漂亮，不是因為眼睛很大、輪廓深，因為她整個人真的在發光，很有精神，且甜美笑容一直掛在臉上，很親切」、「我小時候都站在電視前面看郭婞淳舉重，小時候甚至有想過走舉重這條路，我超喜歡她的，覺得她超帥，每次看她比賽得名我都真的會跳起來歡呼的那種，真的超級崇拜她」、「那個肌肉超好看的好不好」、「小戴的頭髮超有型，如果阿姨我現在30歲，我也要弄跟她一樣的髮型」、「說真的小戴超讚好不好！她有腹肌欸！帥氣是一種感覺不是一種性別」、「無論男女，認真專注的樣子都好美」。