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買東西找4張百元鈔 他驚其中1張怪怪的…眾人羨慕「老闆虧大了」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO買東西收到老闆找的錢，卻驚覺4張百元鈔當中夾了一張人民幣百元鈔，讓不少人看了很羨慕，直呼「老闆虧大了」。 圖擷自爆廢公社
原PO買東西收到老闆找的錢，卻驚覺4張百元鈔當中夾了一張人民幣百元鈔，讓不少人看了很羨慕，直呼「老闆虧大了」。 圖擷自爆廢公社

不少人買東西找了錢就直接放入口袋或皮包，不太會當場檢查金額有沒有錯誤，不過有一名網友日前拿500元買了80元的物品，老闆找了420元給他，但事後他卻發現其中一張百元鈔很奇怪，不少人看了笑翻，直呼「老闆虧大了」。

這名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，當天老闆找了錢後，他就拿在手上直接離開準備去騎車，但到了停車處，準備要將找的錢放入皮包時，原PO發現其中一張百元鈔怪怪的。仔細一看，4張百元鈔當中，有一張竟然是人民幣，同樣底色也是紅色的，面額也是100元，只不過比台幣百元鈔大了一點。

原PO趕緊拿回去跟老闆說「找錯錢了」，沒想到對方看了他手上的錢，突然生氣地說：「你拿500元買80元的東西，我找你420元，哪裡有錯？」原PO只好趕緊賠不是，「歹勢，是我看錯了」。

留言一面倒地羨慕原PO賺到了，「人民幣比較多錢耶，老闆虧大了」、「爽欸，拿去銀行換還能繼續加買」、「老闆『愛呆丸』好不容易把那一張找零脫手了，而你也賺到了，皆大歡喜不是很好嗎」、「請問這家越買越賺的店在哪？」、「吃虧就是佔便宜的最佳寫照」、「一張是五倍券」、「東西不用錢，還送錢給你花不好嗎？」、「應該跟老闆說，剩下3張幫我換成跟另一張一樣的」。

還有不少人質疑這張人民幣的真偽，「重點是…那張人民幣得是真的」、「你賺到了，除非是假鈔」、「前提要是真鈔，不然你就賠了」、「如果是真鈔，比那3張100的還值錢」、「那張你要趕緊檢查看看是不是真鈔，是的話你就賺到了」；原PO也回覆網友們的疑慮，「我有請在銀行上班的朋友看過，確定是真鈔無誤」。

人民幣 台幣 百元鈔

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