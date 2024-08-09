台灣老一輩不愛吃垃圾食物「為何洗腎全球第一？」 網點名1因素是關鍵

台灣洗腎率居全球之冠，耗用許多健保資源。有網友好奇，台灣健保洗腎很便宜，但老一輩的人沒有像年輕人愛喝手搖飲、吃過油的食物，作息也相當健康，為何洗腎率還那麼高？貼文引起熱議，多數人都認為有健保給付是最大原因。

原PO在PTT以「到底為什麼台灣洗腎全球第一？」為題發文，他說台灣洗腎率會成為全球第一，除了有健保便宜之外，應該還有其他原因。

他不明白老一輩的人沒有像年輕人愛喝手搖飲，也沒在吃滷味攤、鹽酥雞、炸雞排等食物，有些人還會吃自己種的菜，而作息時間也很規律，晚上九點睡覺沒有熬夜，因此疑惑問道，「為什麼洗腎率會那麼高？三高那麼多？人家日本老人沒在洗腎也沒有死光啊，還很長壽」。

貼文引起不少討論，「以前窮啊，醃漬食品吃一堆，老了改不了，一樣自製醬瓜醬菜拿來當菜吃」、「高血壓、澱粉類飲食、高鹽高醣」、「地下電台假藥」、「重油重鹹重甜，一堆老人又亂吃藥」、「基因問題，不要想到食安」、「基因問題，很多腎臟疾病都跟高血壓、糖尿病有關係」、「光是糖吃那麼多就不意外了」。

多數人都認為主要原因是台灣有健保比較便宜，「健保讓洗腎很便宜啊，國外一般病人哪有錢可以長期洗腎？」、「健保的功勞啊，人人洗腎洗得起，換成在美國，你看還會剩下多少人去洗」、「便宜，以前沒健保的時候也很多人洗不起」、「純粹就是因為便宜」、「便宜才是第一重點啦，以前要賣房子來洗腎欸」。

根據《國民健康署》官網指出，台灣洗腎人口多的原因有六點，第一是隨老年人口以及肥胖、糖尿病、高血壓等慢性病人口增加，這些問題所引發的腎臟病也增加，另外還有用藥不當、健保制度完善、糖尿病及心血管疾病病人存活率提高及老化、透析醫療品質佳、腎臟移植率低等原因。