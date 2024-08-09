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像脆皮發糕？她初嘗1甜點秒淪陷 一票網友吃不懂、內行揭美味關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友表示，對甜點不感興趣的她，偶然嘗試了可麗露後卻深深愛上。可麗露示意圖。圖／Ingimage
一位網友表示，對甜點不感興趣的她，偶然嘗試了可麗露後卻深深愛上。可麗露示意圖。圖／Ingimage

在壓力大時來份甜點趕走不愉快，是許多人排解鬱悶的秘訣之一。近日一位網友在PTT發文表示，自己對甜點的興趣不高，然而前陣子與朋友出遊時，嘗試了一款名為「可麗露」的甜品，讓她一吃就深深愛上，當場嗑掉2顆。但原PO發現，不知是不是部落客開團販售的緣故，近期可麗露的身價水漲船高，突然變得又貴又難買。對此，許多喜愛甜點的人表示認同，不過也有吃不懂可麗露的網友認為它的口感就像「脆皮發糕」。

有懂吃的網友向原PO推薦自己的愛店，「老法的酒窩，CP值很高」、「貳玖甜室推推」、「花磚只能推了」、「小房間littleroom的好吃」、「雅山甜舖，好吃推」、「其實星巴克的可麗露還算不錯吃」。

但也有人吃不懂可麗露，直呼它的口感就像「脆皮發糕」，「真的是脆皮發糕」、「超級不耐放的發糕」、「我很愛吃甜食，但目前有兩款我真心不愛，一個就是文中的可麗露、另一個是馬卡龍」、「口感不錯，但每次吃都覺得味道很怪」。

對此，有內行指出可麗露好吃與難吃差距很大，並分享挑選秘訣與保存方式，「殼一定要硬脆 」、「可麗露要放的話，要封起來冷凍保存，要吃再拿出來退冰，但是也只能幾天而已」、「可麗露出爐不能放超過一天，外皮會變軟、內餡變成難吃甜糕，我猜是因為外皮變軟，裡面的蘭姆蒸發所導致。反正可麗露就是不能放隔夜 」。

人氣甜點 味道 甜點

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