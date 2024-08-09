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電動車好處多 開過回不去燃油車？一票人曝最大缺點：不會想買

聯合新聞網／ 綜合報導
到底開電動車好還是燃油車好，每個人看法都不同。（美聯社）
到底開電動車好還是燃油車好，每個人看法都不同。（美聯社）

自從特斯拉推出電動車以來，大大地改變了汽車市場的生態，不少人紛紛捨棄燃油車，除了環保以外，更多原因是看中電動車的功能。有一名女網友透露身邊同事開過電動車之後就回不去了，讓她好奇想問其他車主是否真的如此？

這名女網友在PTT以「Tesla真的開過就回不去嗎？」為題發文，她透露最近聽到身邊的同事們都在說「開過電（動）車就回不去」，不僅僅是因為環保，其寧靜度、便利性、加速、省錢等優點都非常的多，而她每天在路上也看到很多特斯拉，不禁好奇想問大家，「是不是真的開過就回不去傳統的（燃油）車了？」

貼文讓不少電動車愛好者相當認同，「我已經回不去油車了，我之前4萬公里保養不用1萬元，進口車來說超便宜」、「去試乘就知道了啊，加速流暢、安靜、沒有廢熱廢氣，說沒差的大概就是汽油車死忠的」、「光是在家充電不用跑加油站就超讚」、「還真沒保養過，開一年兩萬多公里，換過的東西只有冷氣濾網」、「加速性，安靜這二點，同樣條件都要破500萬，開過就回不去」。

但更多人不以為然，認為沒有比較便宜，而且光充電就是一大問題，「油車才香好嗎？在那邊充電，還可能被打」、「我覺得很普通就是了，不會想買」、「沒電的話的確是回不去」、「省錢？你還沒保養過吧」、「社區有個買特斯拉的說要在停車場裝充電樁，每次開會都被其他住戶否決」、「家裡或公司能充電才會回不去」、「蠢到爆，出去玩光里程焦慮就夠你受」、「沒自己的車庫充電，根本就不方便」、「要去玩途中還要找地方充電，笑」、「出遠門充電焦慮…是真的」、「保險只能保乙式，比油車進保養廠還貴」。

特斯拉 電動車

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