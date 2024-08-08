僅用塑膠袋就達成國民外交！ 網友激推：這東西超好用

為了響應環保，許多人會將購物結帳時所加購的塑膠袋留下來反覆利用，有網友將台灣超市「全聯」的塑膠袋帶到瑞士使用，當地人看到後，竟和她搭訕閒聊起來，讓她大讚塑膠袋不僅可以裝超市物品、個人用品，還能達成國民外交。

一名網友「瑞士。瑰娜 All About Switzerland」在臉書上發文，敘述自己在瑞士所遇到的趣事，表示某天在湖邊泡水時，一名陌生男子奇怪地盯著她的白色塑膠袋，下一秒突然興奮地問她：「這是台灣的嗎？」讓她感到很震驚：「為什麼這個外國人可以認出這是台灣來的？」

該名瑞士男子便和她閒聊了起來，分享自己和全聯的故事。「男主角名叫Tobias，曾經在一家瑞士咖啡機公司擔任業務，因緣際會下賣了數台咖啡機給全聯，並受邀去連鎖超市的台北總部。待在台北期間，Tobias抽空拜訪了陽明山和淡水，對台灣留下很好的印象。尤其，他超愛吃鼎泰豐的小籠包和炒飯。這個夏天他跟家人去曼谷度假時，便特地去吃鼎泰豐呢。」

原PO表示，直到現在她還不敢相信自己竟然透過一個塑膠袋，被認出是台灣人還順利聊了起來，讓她不禁大讚：「這個白色塑膠袋不止可以裝超市商品、個人用品，還可以做國民外交！」

不少網友也在文章下方幽默回應，「那他會唱福利熊，熊福利嗎」、「可以敎他走遍全聯天下的名句：請支援收銀！」、「我弟大學時期的書包就是全聯塑膠袋……他說好裝又耐重」、「What a small world!建議全聯用這故事拍廣告！」

也有人提到，除了塑膠袋之外，「藍白拖」以及「茄芷袋」也是能夠代表台灣的一大特色，「上次穿藍白拖在印度被台灣人搭訕」、「藍白拖也是一秒認出是台灣人的方法。」、「可惡…我以為是傳統的這個袋子，還在來瑞士前特意去找了，沒想到家巷子口的全聯袋子就可以了」、「（茄芷袋）這款袋子現在還是很夯，號稱台灣版的LV包喔！」