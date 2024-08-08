好多人考到汽車駕照後從未上路 實況主自曝：考照僅為一目的

暑假至今已過了一半，不少大學生選擇在這段假期報名駕訓班，挑戰自己是否能夠在開學前考到那張「證照」，日前有網友發文詢問「有人考過駕照就沒再開過車嗎？」看了留言才知道原來有不少人拿到駕照以後就沒有再開過車了。

一名網友在PTT論壇以「有人駕照考了之後就沒開過車的嗎？」為題發文，說明自己前陣子觀看Vtuber（虛擬實況主）直播，四名實況主一起遊玩模擬開車的遊戲，卻沒有一人順利過關，其中一名主播「火雞」開始調侃：「好了，這裡誰是有駕照的？」只見另一名主播「Roara」坦言自己拿到駕照之後，就沒再開過車了。此話一出所有人不禁產生疑問，既然認為自己不會再開車為何還要考駕照？Roara則表示那只是一個「證明自己」的方法而已。

不少網友紛紛留言表示認同，自己考過駕照之後也幾乎沒有再開過車，「考照後10年以上沒再開過車了」、「當下有空就去考，考著以備不時之需，這種想法居多吧」、「我拿到駕照到正式開車上路，隔了10年」、「我四年前考完，一次都沒開過，現在都忘了」。

另一票人表示在駕訓班練習與實際上路根本是兩回事，「路上沒有小旗子跟小石頭標記我要怎麼停車呀」、「考過一次路考知道台灣交通有多惡劣後，我就打死不開」、「駕訓班都嘛搞小花招想辦法讓你過關，拿到駕照以後的事情就跟他們無關了」。

也有網友認為，現在北部的大眾運輸非常方便，幾乎沒有學開車的必要，自己開車反而找不到停車位，更麻煩。「台北大眾運輸太方便了，其實不用開車」、「搭大眾交通工具比較安全一點，還能滑手機」、「在台北開什麼車？開車反而不方便」、「當然是大眾運輸工具更安全啊！要嘛沒人和你爭軌道，要嘛大到別人撞不起XD」。