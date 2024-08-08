快訊

日宮崎縣東側海域發生規模7.1地震 氣象廳發布海嘯警報範圍再擴大

John不好？英文老師盤點地雷名 網笑：「這名字」像中文取名嫦娥

聯合新聞網／ 綜合報導
一名英文老師透露很「雷」的英文名字。 示意圖／ingimage
一名英文老師透露很「雷」的英文名字。 示意圖／ingimage

日前有網友在社交平台發文，透露英文老師覺得很雷的英文名字，其中包含Candy、 Sherry、 Willy、John等，也指出亞洲人漸漸傾向用本名的拼音作為英文名字，有網友補充其他不太恰當的英文名字，像是「Artemis」相當於中文名取「嫦娥」，也有網友同意中文名直接音譯成英文名字，可以避免因英文名字出糗的困擾，另外，也有網友認為只要不是故意取莫名其妙的名詞，任何正常名字都是適宜的。

該名網友在Threads上發文，列出一般英文老師覺得很雷、不建議的名字，首先是Cheery、Candy容易讓人聯想到舞孃、性工作者，而Brandy、Sherry等酒名，也會有相似情況；第二是Lolita、Virginia，因為隱含處女（沒有性行為過的女性）之意；第三是Willie、Willy、Dick、Dickson、John，因為前面四個都有男性生殖器之意，John則是老派的廁所俗稱。該名網友在貼文最後更表示，如今有許多亞洲人傾向讓外國人用本名的拼音稱呼自己，認為這是「文化意識抬頭的展現」。

有網友補充自認的「不建議英文名」清單，「取名Artemis（神話中的名字，月亮的守護女神）差不多相當於中文取名嫦娥吧」、「還有不要隨便把英文名詞變成名字，例如：Dream（遇過學生說自己的名字是Dream）」、「別忘了提到Fanny，美式英文指的是屁股」、「還有Fanny啦，拜託不要」。

也有網友同意英文名直接用中文名的音譯可以省下麻煩，「建議還是用中文名字直譯，亂用英文名字不知道背後文化或意義只是鬧笑話而已」、「我也是傾向請外國人用我的母語叫我名字，後來發現其實大部分外國人都非常樂意（甚至會主動）這麼做，反而覺得你要求他叫你『英文名』是覺得他叫不好你的名字」、「用自己的拼音10年了，都沒問題」、「我也都建議直接音譯」、「我也是直接用中文拼音名字，不需要取什麼英文名字」。

不過，也有網友持不同意見，認為不用太在意英文名背後的意涵，「老實說，只要不是懶、搞笑故意改一些莫名其妙的名字或用名詞（eg. Piano, Water, Winner）的話，其實任何正常名字都很ok，不用太care是不是什麼stripper（脫衣舞孃）名字」、「其實只要給孩子改個正常名字，家長開心就好了，小孩不喜歡的話，長大後他們可以去改」、「我就叫Willie， 聽起來很討喜、很可愛啊！我會在正式的場合做自我介紹時說我叫William」。

名字 英文

延伸閱讀

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

終於換台服！手遊《BanG Dream!少女樂團派對》台版首次連動hololive

統一證實：博客來首家實體書店2025年信義區登場

嫦娥六號返陸 習近平：航天強國、科技強國標誌成果

相關新聞

John不好？英文老師盤點地雷名 網笑：「這名字」像中文取名嫦娥

日前有網友在社交平台發文，透露英文老師覺得很雷的英文名字，其中包含Candy、 Sherry、 Willy、John等，也指出亞洲人漸漸傾向用本名的拼音作為英文名字，有網友補充其他不太恰當的英文名字，也有網友同意中文名直接音譯成英文名字，可以避免因英文名字出糗的困擾，另外，也有網友認為只要不是故意取莫名其妙的名詞，任何正常名字都是適宜的。

婆婆出國愛嫌台灣貨 用歐洲乳液擦全身才發現是「潔膚乳」

有時候語言不通恐鬧笑話。日前有位媳婦抱怨，婆婆去歐洲回來就開始批評「台灣乳液很貴」，後來婆婆拿出一罐寫有「cleanser」字樣的商品，炫耀「洗完澡就可以抹身體」，但原PO後來查網路發現是「潔膚乳」，直呼「超白癡的」。

她不解孩摔下床就醫遭要求訪視 網道苦衷：漏接社會安全網變社工失職

一歲男童剴剴疑遭保母姊妹虐死案震驚台灣社會，也讓大家更關心兒少安全與福利、社會安全網，以及保母和社工的職責。日前有一名網友在社交平台發文表示，自己的孩子意外撞到臉送急診，醫師判斷沒有大礙，並於回診時請家長注意居家環境改善，但是該名網友透露上週接到社會局社福中心的社工來電詢問孩子狀況，並且向該名網友說，依照職責社工必須見孩子一面確認狀況，讓該名網友好奇這項要求是否正確，以及社工為何一定要看到孩子，而貼文底下有網友站在社工的角度解惑。

除巴黎看奧運外歐洲還有哪可去？一票網友推「這城市」：便宜又大碗

日前有一名網友在論壇發文表示，最近因為許多人去巴黎看奧運，讓他也想去歐洲走走，因此想詢問網友，歐洲哪個城市最值得一遊。許多網友大力推薦捷克首都布拉格並訴說原因，但若不限縮於城市的話，有很多網友推薦瑞士。

台灣人的他不習慣被大陸店員「這樣叫」 陸網友附和：我也受不了

網紅「Susy的台灣老公」日前在社交平台上發布一則短影音，影片中台灣老公和大陸老婆分享台灣與大陸用詞的不同，也各自分享自己受不了的大陸和台灣用詞，影片中提到「追蹤」、「酸民」、「嗆」等對應的大陸用詞，而影片尾聲大陸老婆表示自己很不習慣台灣人很常在一句話加上「部分」和「動作」的贅詞，台灣老公則表示自己很不習慣被大陸店員叫「親」和「寶」，影片引起不少台灣和大陸網友的認同。

醫師曝1原因「不看麟洋配比賽直播」 眾人笑翻：感謝相忍為國

羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟連續兩屆奧運奪金，許多民眾熬夜追賽，熱血沸騰為他們加油，不過賽後有網友幽默表示「幸好我沒看直播，因為我會『帶賽』」。文章一出，許多人笑稱「沒看+1，重播一樣可以看」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。