婆婆出國愛嫌台灣貨 用歐洲乳液擦全身才發現是「潔膚乳」

有時候語言不通恐鬧笑話。日前有位媳婦抱怨，婆婆去歐洲回來就開始批評「台灣乳液很貴」，後來婆婆拿出一罐寫有「cleanser」字樣的商品，炫耀「洗完澡就可以抹身體」，但原PO後來查網路發現是「潔膚乳」，直呼「超白癡的」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆自從跟團去了歐洲後，很常批評台灣的乳液很貴，不斷強調「國外買多便宜」，讓原PO不禁好奇「買了什麼東西？」於是婆婆拿出來給她看，上面寫著「cleanser」字樣的商品，稱是旅行團的醫生幫她挑的乳液。

原PO疑惑表示，「我是個英文超破的人，但上面的英文字有寫『cleanser』我就很懷疑，於是問了婆婆使用方法」，婆婆回應她「洗完澡抹身體用的乳液」。經過原PO用翻譯軟體跟網路搜尋後，發現婆婆使用的那罐商品是「洗卸潔膚乳」，讓她不禁吐槽，「婆婆很愛講台灣商品賣很貴，結果自己買了什麼、要怎麼用都是個笑話，平常超愛倚老賣老，超白癡的」。

貼文曝光後，引來許多網友討論，有網友直言「妳婆婆應該真的是單純買錯，要看買什麼東西、在哪個國家買。法國的藥妝真的比台灣便宜很多，去還可以退稅，我回台灣常常也是幫我媽扛一堆東西，真的很好買」、「婆婆跟團花妳的錢了嗎？妳管她買什麼、擦了什麼？」、「婆婆自己出去玩也要被妳閒言閒語」，事後原PO在留言處回應，「婆婆常常找理由來借錢，又常常出國玩」。

也有網友表示，「出國的機票怎麼沒算進去購買成本？」、「妳應該讓她這樣一直抹下去」、「安靜就是最好的方法」、「不要告訴婆婆那罐是什麼」、「我也遇過鄰居這樣講話，還很愛炫耀說別人買不起，結果我一看蝦皮就有賣」。