她不解孩摔下床就醫遭要求訪視 網道苦衷：漏接社會安全網變社工失職

一歲男童剴剴疑遭保母姊妹虐死案震驚台灣社會，也讓大家更關心兒少安全與福利、社會安全網，以及保母和社工的職責。日前有一名網友在社交平台發文表示，自己的孩子意外撞到臉送急診，醫師判斷沒有大礙，並於回診時請家長注意居家環境改善，但是該名網友透露上週接到社會局社福中心的社工來電詢問孩子狀況，並且向該名網友說，依照職責社工必須見孩子一面確認狀況，讓該名網友好奇這項要求是否正確，以及社工為何一定要看到孩子，而貼文底下有網友站在社工的角度解惑。

該名網友在Threads上指出，自己的孩子在家長疏忽之下摔下床撞到臉，因此送去台大醫院急診，經過腦部檢查後確定無異狀，一週後再回診時，醫師提醒該名網友與其伴侶改善居家環境。

該名網友直言，自己與伴侶都非常自責，後續也有遵從醫師建議改善居家環境。然而上週該名網友接到社會局社福中心的社工來電，詢問孩子的現況以及當時摔下床的狀況，並堅持就算不能家訪也一定要親眼見孩子一面以確認狀況，該名網友困惑這項要求是否「正確無誤」，也質疑若孩子未就醫政府也查不到，並對此追問道，「身為愛孩子、擔心孩子的爸媽帶孩子去檢查，而社工一定要看到孩子，這是為什麼呢？」

有網友站在社工的角度，直言萬一有個兒虐案件被漏接，社會安全網就會變成「社工」安全網，「社工月薪只有三萬多、四萬多，沒有老師、警察、消防、醫生那樣多，只要一發生虐童案，說好的社會安全網馬上變成社工安全網，社會大眾指責因為社工沒接住，所以社工該負責」。

也有具備社工經驗的網友現身解答，訪視孩子有時也是針對孩子需要提供幫助，「我們並不是直接的認定您虐待，只是在這個角色中，我們被賦予的任務就是必須要進一步的去確認孩子的安全、受照顧的狀況及家庭的概況等等，如果有什麼需要協助的地方社工也會提供幫助」、「身為社福中心前社工來回答一下，基本上為了兒少安全，這是必要的通報以及訪視」、「假設如果照顧者就是施虐者，僅透過電話聯繫，社工可能會遭到欺騙，（而）不帶孩子就醫，要發現兒虐確實是相對困難的，在孩子開始就讀幼兒園前，確實非常難以發現，然而，以現在政府的量能，社工的量能，可能無法做到全面性兩歲前兒少普查，另外也可能是考量到民眾的觀感，妳可以推想若是沒事件也要訪視，甚至假如還搭配法規要求，不接受就裁罰，我想妳我皆可猜想，反彈肯定很大，後續的妳就當作家裡多了一個朋友，一段時間來看看孩子」。