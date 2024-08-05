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台灣人的他不習慣被大陸店員「這樣叫」 陸網友附和：我也受不了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台灣網紅表示，自己很不習慣大陸店員對客人的稱呼。示意圖／ingimage
一名台灣網紅表示，自己很不習慣大陸店員對客人的稱呼。示意圖／ingimage

網紅「Susy的台灣老公」日前在社交平台上發布一則短影音，影片中台灣老公和大陸老婆分享台灣與大陸用詞的不同，也各自分享自己受不了的大陸和台灣用詞，影片中提到「追蹤」、「酸民」、「嗆」等對應的大陸用詞，而影片尾聲大陸老婆表示自己很不習慣台灣人很常在一句話加上「部分」和「動作」的贅詞，台灣老公則表示自己很不習慣被大陸店員叫「親」和「寶」，影片引起不少台灣和大陸網友的認同。

這則短影音發布在小紅書，台灣老公首先提到大陸的「講話『陰陽怪氣』」可以對應到台灣的「講話『酸』」，接著談到語氣更強烈一點的「嗆」，在大陸會用「噴」表示，影片中台灣老公和大陸老婆一度想不到大陸會用什麼詞彙指「酸民」，過了一會台灣老公才想到「槓精」這個同義詞，而影片中兩人也補充，大陸人會說自己「粉」某個明星，而非台灣人習慣說的「追蹤」明星。

影片的最後兩人分享自己受不了的台灣和大陸用詞，首先由台灣老公指出大陸店員都會叫客人「親」和「寶」，並直言自己剛到大陸的時候覺得很奇怪也很受不了，因為他觀察到在台灣只有關係親暱的人才會這樣稱呼對方；接著大陸老婆則表示自己受不了台灣人習慣在一句話的結尾加上「部分」和「動作」，直呼聽起來很尷尬。

有台灣網友認同不喜歡被叫「親」和「寶」，「我最受不了有男生叫我親」、「我受不了被陌生人叫寶寶」，也有大陸網友回應，當地人也難以忍受被這樣稱呼，「親和寶我們這裡人也受不了」。

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