醫師曝1原因「不看麟洋配比賽直播」 眾人笑翻：感謝相忍為國

羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟連續兩屆奧運奪金，許多民眾熬夜追賽，熱血沸騰為他們加油，不過賽後有網友幽默表示「幸好我沒看直播，因為我會『帶賽』」。文章一出，許多人笑稱「沒看+1，重播一樣可以看」。

小兒科醫師楊為傑在比賽前夕發文，指出「不敢看等下羽球男雙金牌戰的捧油（朋友），歡迎一起取暖。雖然是迷信，但我覺得我不要看比賽，對麟洋配比較好，擔心自己帶賽的捧油（朋友），歡迎一起簽到」。文章曝光後，有許多網友共鳴「真的，以前我先生比賽的時候，我也都不敢去現場」、「取暖+1，我怕我心臟受不了」、「+1，我怕看了帶賽」、「原來醫師也有特殊體質，我就等好消息就好」、「我也有點不敢看，心臟會受不了」。

賽後楊為傑醫師發文「我沒看直播是對的！看重播一樣很棒！『再次』恭喜麟洋配！也祝福李洋，用奧運金牌退休，非常棒的禮物！恭喜羽球隊！恭喜台灣！」多數網友開心直呼「謝謝楊醫師」、「謝謝楊醫師相忍為國」、「贏世界第二兩次，再贏世界第一，麟洋配奧運連霸，這紀錄要破很難」、「二連霸真的是創紀錄」、「太開心了，是球員最完美的退休」。

BWF世界排名第12位的「麟洋配」昨（4）日交戰中國組合梁偉鏗與王昶，冠軍戰開賽麟洋配就以強勢進攻，拿下第一局，第二局雙方屢次打成平手，中國組在最後一口氣拿下3分扳平戰局，第三局兩方又陷入膠著，但麟洋配努力進攻，最終以21:17、18:21、21:19，總局數2:1贏得巴黎奧運的羽球雙打金牌，兩人跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。