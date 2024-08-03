奧運不敢看LIVE！他曝1因素「花錢訂閱卻不看」 網爆共鳴：堅持只看重播

巴黎奧運各項賽事火熱進行中！一名網友表示，明明花錢買了奧運賽事直播，卻遲遲不敢打開來看，怕自己「帶屎」讓台灣選手輸掉比賽。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，明明有花錢訂閱愛爾達，要看巴黎奧運直播，但又怕自己「帶屎」害台灣選手輸掉比賽，每一場都不敢打開來看，不禁自嘲「買心酸的？有人跟我一樣嗎？」。

貼文一出後，釣出大批網友爆共鳴，紛紛表示「我就是不認份，打開看了麟洋，然後覺得自己有點屎，所幸關掉去洗澡，出來結果贏了！於是小林同學我從頭開始看著（掩面痛哭...對不起）」、「我（舉手），心態是『贏球一定是選手很讚；輸球一定是我帶屎』，付錢使用的大概就是重播功能」、「我也不看，這也是一種愛台灣的心，買愛爾達是為了支持他們，你是很棒的人」、「同感！覺得自己反指標，只能開開關關」、「我都只看賽後重播」。

不過，也有網友有不同看法，指出「以前我會這樣想，但這次因為很多選手都是抱著在東奧不甘心的心情，再努力了3年踏上巴黎的賽場，所以無論勝負，我都逼著自己一定要看到最後一刻，而且台灣選手的比賽幾乎90％的到現在都有跟到！半夜3點也要爬起來看」、「我為了看奧運第一次花錢買愛爾達體育台，以前台灣隊如果沒有贏面，我就會默默的關電視，但是這次，我很勇敢的把小戴的比賽，還有小林同學的比賽看完了，他們這麼努力，我想透過螢幕，跟他們堅持到最後一刻，即使知道要輸了」。