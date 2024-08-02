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哪種軟糖一吃停不下來？ 大票人秒選這一款：真的是經典

聯合新聞網／ 綜合報導
不少大人小孩都喜歡吃糖果，而軟糖的種類也很多，相當受到歡迎。 示意圖／ingimage
不少大人小孩都喜歡吃糖果，而軟糖的種類也很多，相當受到歡迎。 示意圖／ingimage

糖果種類多樣化，其中軟糖最受不少人喜愛。有網友最近愛上了一款德國軟糖，Q彈口感加上各種口味，每次都可以讓他吃完一整包，貼文也讓多數人點頭認同，覺得小熊軟糖真的很經典。

原PO在PTT以「有沒有哪款軟糖是你一吃就停不下來的？」為題發文，他說最近對軟糖上癮，尤其特別喜歡德國的Haribo金熊軟糖，Q彈的口感加上多種水果口味，讓人一顆接一顆停不下來，甚至每次打開包裝，就會不知不覺吃完整包。

除此之外，他最近試了日本的UHA味覺糖，大讚果汁軟糖真的濃縮了水果的精華，特別是葡萄口味，真的很好吃。原PO想請大家分享，有沒有推薦的軟糖品牌或特別好吃的口味？

貼文一出，最多人推的和原PO一樣都是德國小熊軟糖，「德國的熊熊軟糖真的好吃，我不是很喜歡吃這種零食的人，有一次去那邊玩，女友買給我吃看看，驚為天人」、「小熊軟糖我都可以」、「喜歡德國小熊軟糖，台灣賣很貴」、「小熊軟糖真的是經典」、「小熊軟糖啊，一顆接一顆，有夠涮嘴」。

還有網友也分享其他好吃的軟糖，「澳洲買的the natural軟糖」、「推澳洲毛毛蟲軟糖」、「雷根糖」、「日本明治的水果軟糖，葡萄口味經典好吃，一次直接吃一整包」、「唯一推薦甘草軟糖」、「黑嘉麗有一陣子每天吃一條」、「唯一支持哈瑞寶汽水軟糖」、「好久沒吃乖乖軟糖了」、「711有賣一種彩色的一條，好像是德國製的？很酸蠻好吃的」、「雜貨店賣的圈圈軟糖，完全停不下來」。

糖果

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