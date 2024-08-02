沒房貸租金也不買包！她因1習慣月花2萬 網認同：根本在噴錢

在這低新時代，許多人會想辦法來增加收入，沒有投資理財的人也會省吃儉用，避免花費太多。有一名女網友表示自己沒有房租房貸壓力，生活開銷上也盡量減少花費，但卻有個「壞習慣」，導致每個月開銷會花到2萬元左右，讓她很想戒掉叫外送習慣。

原PO在PTT開頭就先問大家「不知道如果沒有房貸房租，月花2萬左右會不會有點多？」，她說自己月薪還不到10萬，沒有買房也沒有租房，每個月花在保養、化妝、衣服上的費用不超過1000元，更不會買名牌包。交通上，自己沒有汽機車，一年也只有搭飛機回家一次，因此理論上花費應該很少。

但她坦承有個壞習慣，就是每天都會叫外送，尤其疫情之後就戒不掉了，也因此每個月的支出都會在2萬元左右，但現在外送越來越貴，原PO很擔心再不戒外送，就快花到外面的兩倍了，「不知道大家有沒有戒外送的心得？」

貼文引來不少討論，「戒外送就自己煮那麼簡單，叫外送也不便宜，叫一餐200元，30天就6000元，除非妳薪水高，不然叫外送不划算」、「會叫外送就是懶想省點時間，那多花點很正常」、、「就走路出去買兩餐，一餐自己弄，變健康也省錢，要不要而已」、「叫外送根本『潘仔』」、「自己去買，叫外送根本就是在噴錢」。

多數人反而不覺得原PO開銷太大，「伙食費1萬、其他開銷1萬，還行吧，月薪10萬的話，很省」、「說真的不需要存錢的話，月花10萬也沒人鳥妳」、「還好啦，在台北如果不刻意控制，消費大概會在這附近」、「以一般人水平不算多啊」、「賺的錢夠花的話，妳爽就好啊」、「算合理範圍吧，還是要看薪資」、「還好啦，我電子發票每個月都2萬了，實際大概花更多」。

對於鄉民的意見，原PO解釋會叫外送是因為附近的店都太油太鹹，本身又沒有汽機車，不方便買遠的，再加上自己只會氣炸東西，不會做其他料理，所以才會頻繁地叫外送。