把泰國機場當球場！台灣囝仔深夜候機室玩拋接球 旅客怒嗆：丟臉丟到國外

暑假是親子出國旺季，不過孩子和大人不同，一身精力滿滿需要「放電」，也因此在外行為常受到非議。近日有網友在泰國機場目睹幾個小孩在候機室丟球追逐，忍不住批評台灣人丟臉丟到國外，機場不是操場，小孩不懂難道大人也不懂嗎？

網友日前在爆料公社分享一段影片，只見幾個小朋友分成兩隊站在機場候機室兩側，利用寬敞的走道玩起拋接球。原PO表示，當時是在泰國曼谷的廊曼國際機場，準備搭乘半夜的飛機回台灣，在大家精疲力盡需要休息的時刻，卻有一群恐龍父母大聲喧嘩，還放任小孩在走道玩球追逐！

他不滿指出，這裡是機場不是操場，幾個小朋友從中間走道玩到旁邊走道，卻不見大人制止，「這是什麼鬼教育啊？」，小孩不懂就算了，難道大人也不知道？吐槽這幾個人「丟臉丟到國外」。

網友見狀表示「確實很沒水準！千萬別說是台灣人，可恥」、「通常父母的教育本身就有問題」、「什麼樣的父母教出什麼樣的孩子」；也有人認為「還好吧」、「直覺還好，大聲喧嘩？沒聽到，玩球影響別人？算有吧，不過似乎還不到讓人煩躁的地步」、「現場看起來沒什麼旅客，小孩子閒不住在走廊滾一下球，影片看起來也沒有喧嘩」，指出小孩拋球都是在地上用滾的，推測家長有提醒不要影響到其他人，旁邊也有看似家長的人在看顧。

有網友緩頰，「既然是候機室就有候機室該有的規矩與禮貌，正是因為有人敏感，正是有人不喜歡被吵，所以更應尊重敏感的人該有的寧靜」。