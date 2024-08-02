經費都在蓋蚊子館？他嘆「國際景點」周遭啥都沒 內行：關鍵是在地人

疫情後全球觀光產業復甦，為了招攬國際旅客及增加民眾國旅意願，政府近年也推行多項觀光政策助攻旅遊業。不過近日一位網友發文表示，台灣雖有故宮等國際級的大景點，周遭的建設資源卻跟不上，配套的大眾運輸搭起來也不直覺。原PO表示，中央雖蓋了故宮南院，位置卻不太方便國際旅客前往，地方更是砸了不少經費蓋出各種蚊子館。他不解，為何不先將故宮周圍建設好，讓遊客有更好的體驗？

原PO在PTT上以「台灣是不是真的不懂搞觀光」為題發文，認為若要發展觀光，應先好好改善故宮等現有資源。原PO表示，故宮附近既沒東西吃，從機場或車站過去的大眾運輸搭起來也不順，根本沒有國際景點該有的建設，他認為，政府應將周圍環境、建設升級，好讓造訪的外國旅客有更舒適的觀光體驗，而非將經費用在奇怪的地方。

對此有網友表示贊同，「故宮不拉條捷運真的怪」、「資源太分散了」、「交通方不方便，是蠻多人主要考量。人生地不熟，可以想像多少人因為交通不方便就放棄的」。也有人分享國外的例子，「東京有私鐵到迪士尼、台場、吉祥寺，有地鐵到上野動物園、森美術館」、「瑞士連海拔3000多公尺，一樣蓋軌道上去」。

也有人提出其他台灣觀光的劣勢，「遇到觀光客，說台灣好像來玩只有吃吃吃」、「國際情勢也是一個問題，老外都覺得台灣隨時會戰爭很危險」、「反正我是不會因為一個城市或據點的交通便利就選擇去那裡觀光的，這個是加分項而已。至於腹地倒是真的，一個點如果孤掌難鳴的話，本身不夠豐富，發展到頂也就那樣了」。

不過，還有網友提出，台灣實際要做的並非砸資源在觀光上，而是要做讓「在地人」過更舒服生活的建設，「當一個鄉鎮的建設可以真正的讓在地人感覺到舒適、幸福、便利，自然而然就會吸引到外地人，甚至是外國人來拜訪」，不該整天想著抄近路，建設一些曲意逢迎的東西去拜託或欺騙外地人造訪，認為台灣未來的發展應回歸在地生活的本質。