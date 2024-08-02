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台灣人吃薯條1舉動讓日本人看傻眼 一票人點頭：這樣吃30年了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣不少人習慣吃薯條時，將番茄醬擠在托盤紙上，這舉動也讓日本人看傻了眼，照片為情境示意圖。圖／canva
台灣不少人習慣吃薯條時，將番茄醬擠在托盤紙上，這舉動也讓日本人看傻了眼，照片為情境示意圖。圖／canva

每個國家的民情、文化各有不同，一些我們習以為常的小事，在外國人眼中可能很驚訝。旅居台灣的日本網紅「日本人的歐吉桑」表示，看到台灣人到速食店吃薯條的時候，會把番茄醬擠在托盤紙上，讓他看傻了眼。

「日本人的歐吉桑」在臉書PO出一張照片，他說在速食店裡用餐時，第一次看到台灣人把番茄醬擠在托盤紙上的行為讓他衝擊很大，還說這樣的吃法應該會令很多日本人驚訝吧。對於常在麥當勞看到這樣吃法的人，他也納悶地說，「這是不是台灣人的正常吃法？」

「日本人的歐吉桑」在留言區裡貼出另一張圖，只見番茄醬是用類似糖醋醬的小盒子裝起來的，不像台灣是小包裝的，他說日本的番茄醬是盒裝的，而且要跟店員說才會提供。

不少人坦言很多人都會這樣做，「台灣人是這樣吃沒錯，至少30年前就是如此」、「是，但不健康喔」、「這樣吃30幾年了」、「學生時期的我是這樣吃，後來就不這樣吃了」、「應該是多數人吧」、「小時候都這樣吃，以前比較沒這觀念，後來就不用番茄醬了」、「偶爾會耶，因為沒有小碟子可以放番茄醬」、「以前比較常看到有人這樣做，現在比較少，但沒有完全絕跡」。

還有網友分享自己的吃法，「不沾醬直接吃，番茄醬帶回家番茄炒蛋」、「從小到大都是這樣吃的，後來才改成擠在漢堡的紙盒裡」、「個人都是直接擠在薯條上」、「有附餐巾紙，直接擠在餐巾紙上」、「薯條紙袋撕開，番茄醬擠在袋底的地方」、「我不沾醬，都點不加鹽的薯條，插進玉米濃湯裡面吃」。

日本 番茄醬 網紅 薯條 麥當勞

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