「幫我跟他說…」備註欄留4字全網吃瓜 Lalamove司機：當分手擂台？

外送服務除了送餐、送貨，多給點小費還能有意想不到的服務？一名Lalamove司機在臉書社團「Lalamove北部快送討論區」曬圖分享，日前接到一張以為是再普通不過的送餐訂單，仔細一看，卻發現備註欄留有「特殊要求」，讓他不禁直呼「把拉拉（Lalamove，下同）當分手擂台啊…」。

「把拉拉當分手擂台啊…」該司機網友曬出截圖，只見看似平凡的一般訂單中，備註欄卻留下一段文字「幫我跟他說：無需（須）多言」，像是預告一段分手戲碼即將上演，見到如此絕情的特殊要求，也讓他無奈發文。

該司機網友曬出截圖，只見訂單備註欄留下一段文字「幫我跟他說：無需（須）多言」，像是預告一段分手戲碼即將上演。圖／翻攝自臉書社團「Lalamove北部快送討論區」

然而，網友們除了坐等吃瓜，也紛紛歪樓搞笑留言，「超好笑，無需多言」、「這錢好賺…可惜他沒讓給一巴掌」、「有瓜吃還有錢賺還嫌」、「有錢賺還嫌，管他分手擂台還是真人摔角」、「食品飲料，是不是罐頭塔？」、「哈～哈～什麼都不必說～」、「好像都在學大陸外送員的短視頻，真是無奇不有」。

貼文更釣出曾接過各式奇葩訂單的同行分享，不少司機也是樂在其中，「其實我接過拉拉請人跑腿買藥、買東西，甚至請人把雜物從樓上搬到樓下」、「我幫客人載過放在男友家的物品，留言很好玩」、「有發生過訂飲料備註要求潑收件人事件，幫忙潑灑的外送員被告」、「做過拉拉…真的很多故事，Live吃瓜也是一種另類享受」、「好想接單喔」、「我很喜歡這種欸」。