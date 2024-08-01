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台灣牛排加蘑菇醬還是黑胡椒醬？ 內行人曝「真正好的肉這樣更好吃」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問台灣牛排要加什麼醬才好吃。 示意圖／ingimage
一名網友詢問台灣牛排要加什麼醬才好吃。 示意圖／ingimage

近日有網友在論壇發文指出，台灣牛排搭配的醬料有蘑菇醬、黑胡椒醬、XO醬等，而外國人吃牛排似乎以搭配蘑菇醬為大宗，該名網友也好奇，吃牛排要幾分熟和挑什麼醬，才能展現自己是「吃牛排專家」，底下網友熱烈回覆自己吃牛排搭配的佐料，也引出內行人指出優質牛肉的最佳吃法。

該名網友在PTT以「懂吃牛排的人 最好的醬是黑胡椒還是蘑菇？」為題發文表示，他觀察到外國人來台灣吃牛排都搭配蘑菇醬，但他列出除了蘑菇醬外，牛排的沾醬還有黑胡椒醬、XO醬、A1醬等，他詢問網友，真正懂得吃牛排的人都是選什麼醬料與熟度，以展現「吃牛排的專業」。

大部分的網友都推牛排只加鹽最好吃，「夠好的肉不用醬，一點鹽巴就很好吃了」、「海鹽，真正好的肉就是海鹽」、「烤得好，蒜片海鹽就夠了，不需加醬」、「撒鹽啦，爛肉才搞一堆醬」、「海鹽，其他都邪道」、「鹽」、「鹽巴吧」、「海鹽最好吃啦」、「海鹽」、「鹽巴，讚」。

也有網友推薦混醬、東泉辣椒醬、番茄醬，「黑胡椒醬混蘑菇醬」、「一定是混醬啊」、「東泉」、「不管什麼都加東泉」、「成熟的男人都加番茄醬」、「番茄醬啦」、「番茄醬」、「一定要再加番茄醬」。

牛排

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