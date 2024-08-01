螢光咖哩有人愛！他讚「 左踹日式右踹印度」 網笑：簽下去就有了

今（1）日有網友在論壇發文表示，20～30年前的螢光咖哩有種特殊香氣，但是現在真正好吃的螢光咖哩彷彿失傳了，非常難找到，因此想詢問網友各地還有沒有碩果僅存的螢光咖哩。有網友論戰螢光咖哩好不好吃，也有人指出還吃得到螢光咖哩的地方。

該名網友在PTT以「碩果僅存的台式螢光咖哩是不是快失傳了？」為題，指出20～30年前中小學校門附近因應學生需求，都有賣咖哩的地方，並誇讚「當時的螢光咖哩超香！左踹日式、右踹印度」，更指出現在有如此特殊香氣的螢光咖哩似乎失傳了，想知道各地是否還有碩果僅存的螢光咖哩。

大部分網友與原PO喜好相左，不喜歡螢光咖哩，「明明超噁心」、「難吃啊，便宜而已」、「噁心的東西」、「嘔嘔嘔」，但是也有網友替螢光咖哩平反，「螢光咖哩好吃」。

也有網友提供原PO能找到螢光咖哩的地方，「軍營裡有，那個咖哩超難刷」、「簽下去（志願役軍人）就有了」、「自助餐找找」、「哪沒有，你去自助餐店還是一堆」、「自助餐很多」、「你到黃昏市場還是找得到」。

螢光咖哩其實也能在便當店和國中小營養午餐見到，因不同於一般深咖啡色的咖哩呈螢光黃的外觀，而被稱為「螢光咖哩」，之所以呈現這樣特別的顏色，是因為加了薑黃粉的緣故。