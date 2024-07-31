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私下模樣曝！林昀儒拍大陸球王「嗨唱泰勒絲」畫面 網翻出影片：互動太可愛

聯合新聞網／ 綜合報導
網友翻出今年（2024）3月，林昀儒與中國大陸前球王樊振東一起在新加坡看泰勒絲演唱會的影片。圖／擷自「樊振東」微博
網友翻出今年（2024）3月，林昀儒與中國大陸前球王樊振東一起在新加坡看泰勒絲演唱會的影片。圖／擷自「樊振東」微博

2024巴黎奧運熱烈展開中，我國桌球好手「小林同學」林昀儒昨晚（30日）連3局演出逆轉勝，成功晉級16強。對此，就有Threads網友翻出今年（2024）3月，林昀儒與中國大陸前球王樊振東一起在新加坡看泰勒絲演唱會影片，笑稱「兩人互動太可愛」。

影片一開始，樊振東先在車上展示他的演唱會穿搭，並秀出手腕上彩色的串珠手鍊，興奮之情難以掩飾。進入會場後，樊振東似乎因為太熱流汗，而拿出小型電風扇，反觀林昀儒十分乾爽，讓樊振東忍不住吐槽，「他（林昀儒）都不流汗」，林昀儒則是露出靦腆的笑。

當泰勒絲演唱流行金曲《Cruel Summer》時，樊振東更是開心的拿著手機，大聲跟唱，而一旁的林昀儒則是拍下樊振東看演唱會的畫面。事後樊振東在微博表示，「用友誼手鍊換來歌友林昀儒的友情出鏡和攝影」。

影片曝光，許多網友都大讚兩人的互動很可愛，「真的沒想到樊私下是這樣」、「人家是拍泰勒絲，林是拍樊，好好笑太可愛」、「太可愛了，這兩人的互動」、「真的超可愛，樊超開心，林就在旁邊憨憨的」、「這個vlog我真的看很多次，還是覺得他們兩個好可愛」。

有傳聞稱，林昀儒當初大約花了3.6萬元看演唱會，因此也有網友開玩笑表示，「小林是花錢去聽小胖（樊振東）唱歌跟耍憨的，超好笑，他們打4強的話，我腦中一定會是小胖唱《Cruel Summer》」。

兩人曾在2021年東京奧運桌球男單四強戰上演7局大戰，最後林昀儒以3比4落敗，當時樊振東坦言，「那種情況確實非常難受，肯定非常緊張、膠著，對自己來說，能夠想到（這個局面），因為他（林昀儒）確實有這樣的實力」。

Threads 巴黎奧運 影片 東京奧運 演唱會

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