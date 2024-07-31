單獨外食想如廁怕食物被收走 網友：快來學西式刀叉語言

一個人外出吃飯不僅能較容易找到座位，也能享受和自己獨處的空間。近日，卻有網友著急發文，詢問自己一個人用餐時想上廁所，該如何才能讓店員知道自己還沒有要離開。

一名網友在Threads上發文，自己一個人到早餐店吃早餐，吃到一半突然很想上廁所，但又怕離席會讓店員誤以為自己用完餐了，該如何才能讓店員知道自己暫時離席，不將自己吃剩的食物收走？

貼文一出，引起許多熱心網友回應「隨時備一個小紙條上面寫：我還要吃，但我想去廁所一下」、「有包包在位置上應該沒關係」、「你就跑去問他（店員）廁所在哪就好了」、「我都放一大串鑰匙在桌上」。

有網友建議原PO下次點薯條，用薯條擺出「人在WC」的字樣。圖／擷取自Threads

底下也有不少人幽默的留言「帶去廁所吃」、「下次點薯條，用薯條擺出：『人在WC』的字樣」，更有網友建議原PO學習西式餐桌禮儀，「把刀叉左右分開斜放，這樣子侍者就知道你還沒有用餐完畢。刀叉平行放盤子中間代表你已經結束用餐」。