「以為是鬼來電」媽狂接詐騙電話嚇傻 竟天天跑廟拜拜、求平安符

詐騙猖獗，不少民眾都有接過詐騙電話的經驗。一名女網友在Dcard透露，她媽媽每到鬼門開前，就容易感到緊張焦慮，日前媽媽頻頻接到詐騙電話，竟嚇得以為是「鬼來電」，天天跑到寺廟拜拜，讓她非常無奈。

原PO表示，每一年鬼門開前，媽媽都會變得很囉唆、焦慮，只要她和朋友出門玩，都會不斷強調，「鬼門要開了，待在家最安全，免得心神被勾走會六神無主」。她說明，媽媽最近疑似因為網購衣服，不慎讓個資外流，幾乎每天都會接到境外詐騙電話，「我媽的電信，如果是境外詐騙電話，接起來開頭會有語音警告」，便告知媽媽不需多加理會。

然而，媽媽卻一天比一天緊張，不解對方為何能完整說出消費紀錄、銀行、手機號碼等資訊，「結果我媽誇張到覺得是鬼來電，有鬼在作祟」，天天跑到寺廟拜拜，祈求護身符，讓原PO非常傻眼。

貼文一曝光，立刻引起網友討論，「換個角度來看，媽媽這麼怕的話，就不會被騙錢了」、「真的超荒謬」、「遇到這種天兵，詐騙集團應該也是傻住…」、「現在暑假，又是詐騙集團出沒的高峰期，辛苦了」、「帶媽媽手機去收驚」。

據了解，民眾若遭遇詐騙，可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢、檢舉或報案。內政部警政署官網表示，以市話撥打165專線無須負擔通話費用，以行動電話撥打時，除中華電信門號免付費外，其他電信公司通話費用則為每分鐘新台幣1元。