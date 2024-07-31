手搖飲大戰！他點名年輕人最愛「2飲料店」 掀網論戰：排隊人潮太多

台灣人愛喝飲料，手搖飲料店更是隨處可見，市場競爭十分激烈。近日，有網友在PTT指出，過去當紅的迷客夏、麻古、可不可等飲料店，似乎正慢慢退燒，並逐漸被「八曜和茶」、「一沐日」取而代之，引起網友熱烈討論。

原PO以「現在年輕人都喝八曜、一沐日？」為題稱，之前紅極一時的迷客夏、麻古、十盛、可不可、珍煮丹與五桐號，現在都慢慢退燒，推測大家可能是喝膩了。她表示，最近觀察後發現，「八曜和茶」與「一沐日」好像變成年輕人的熱門飲料店，好奇提問「現在好像是八曜、一沐日最紅？各位怎麼看？」

貼文一出，許多網友紛紛留言表示，「每次經過一沐日真的都好多人」、「一沐日粉粿油切蕎麥茶好喝」、「老人也愛一沐日啊，只是懶得排隊」、「八曜太誇張」、「八曜307，只有順」。

還有其他人分享心中最愛的手搖店，「最近只愛『得正』，茶不澀很涮嘴」、「我還是喝清心烏龍綠」、「迷克夏很讚啊」、「我喝水巷茶弄」、「都喝50嵐」、「喝過一堆後，還是回來喝烏弄」。

事實上，「八曜和茶」與「一沐日」曾在去年（2023）合作聯名，將兩品牌的特色元素融合，推出期間限定飲品「粉粿柚香307」與「粉粿舞伎406奶茶」，此外還有保溫杯、保溫袋，以及只送不賣的「守護愛の斗篷」及「杜邦單肩袋」等週邊商品，掀起一波排隊潮。