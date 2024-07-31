台灣運動員第一個會先想到誰？ 眾人秒選他：當時以為會超日趕美

2024巴黎奧運正如火如荼地進行中，台灣也派出眾多運動好手出賽角逐最佳榮耀。有網友好奇台灣的運動明星眾多，如果不經思考，大家第一個先想到的運動員會是誰？貼文一出，多數人秒選王建民。

原PO在PTT以「不經思考 第一位想到的台灣運動員是誰？」為題發文，他說因為最近奧運的關係，大家特別關心體育，有不少選手默默耕耘，希望靠著體育在世界上發光發熱，例如王建民、戴資穎、李洋、王齊麟、朱木炎、李智凱、郭婞淳、林昀儒、林志傑等等，他好奇如果不經過思考，大家第一位想到的台灣運動員會是誰？

不少鄉民紛紛力推王建民，「王健民啊，阿嬤都知道」、「肯定是老王啊」、「王健民是真的國際打出實績的」、「王建民啊，當時還以為台灣棒球超日趕美呢」、「王建民，全民運動，台灣最接近賽揚獎的選手」、「單論投球王健民比大谷還強，我從他洋基時代就在看了」、「王建民真的是前無古人」、「當初王建民在台就等於日本大谷」、「絕對是老王，當時只要王出賽，在學校大家都擠去老師辦公室看直播」。

也有人說，「孤高的老將，6屆奧運出賽的莊智淵」、「莊智淵真的人品沒話說，低調又愛做善事」、「老一輩會說王建民，年輕人選戴資穎吧」、「紀政，飛躍的羚羊」、「國小就在教紀政了」、「楊傳廣，這才是世界知名」、「高爾夫絕對是曾雅妮」、「郭婞純啊，國外知名度也很高」、「肯定是李智凱的啦！翻滾吧，男孩！永遠支持」。