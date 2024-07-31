登富士山見供餐咖哩「超空虛」嚇傻 他PO台日兩照對比：排雲山莊完勝

高山上由於資源有限、物資運送成本較高，當地山莊所提供的住宿飲食通常也相對簡便。不過近日一位網友在FB社團「靠北登山大小事」發文表示，他日前到富士山的八合目池田館用餐時，發現提供的咖哩飯菜色空虛，咖哩裡面「啥都沒有」。原PO對比玉山排雲山莊的供餐後，感嘆「人在富士山，心想著玉山」，並附上兩者的餐點照片作為對比，表示下次要再回排雲山莊吃飯壓壓驚。

圖為排雲山莊所提供的餐點。圖／讀者提供

對此，有不少網友表示認同，「富士山的伙食真的很不優，去過2次了，排雲大勝」、「每次有人抱怨台灣山屋的餐不好吃的時候，我就會拿出富士山很貴的咖哩飯照片」、「只能說台灣各大山屋的供餐真的是便宜大碗又好吃」、「我覺得台灣山屋的飯菜好好吃，專門去台灣爬山是為了吃山屋的飯菜」、「富士山好像都講好用一樣爛的餐飲，反正觀光客都要買單」。

不過也有人表示，日本其實還有很多餐點不錯的山屋，應是原PO運氣較差，「日本每個路線、每間山屋的供餐與豪華等級都不同，是你剛好住到只有咖哩醬的池田館，並非其他山屋供餐就一樣簡易」、「感覺你應該是選錯山屋住？」、「不是，池田館真的頗差，其他山莊有烏龍麵和親子丼啦」。

還有網友指出，台灣與日本文化不同，口味不習慣是正常的，「日本民情跟台灣不同，（觀光）人數太多，他們往便餐發展，而台灣某些山莊算是餐廳的角度」、「日本餐點口味與台灣一定大不相同，全看個人喜好而定。建議行前做好功課，瞭解山屋與供餐情況後再做選擇，避免屆時未符合個人期待 」。

根據《聯合新聞網》報導，「排雲餐」採委外經營模式，所有食材、用水、瓦斯就是靠人力背夫扛上山，進行現場烹飪料理。目前，排雲早餐計有葷食及素食2種選擇，每份150元；午晚餐則有肉排、無骨雞腿排及素食3種供選擇，每份350元，另外還有特價一方案（晚餐、早餐、早午餐、睡袋1個），每份850元；特價二方案（晚餐、早餐、午餐、睡袋1個），每份1050元