新冷氣吹5小時還是熱！ 台電曝「室外機」安裝致命錯誤：不冷又耗電

家裡的冷氣如果不冷，除了故障、沒有定期清潔或等原因外，也可能和「室外機」的擺放環境有關。一位網友發文表示，近日在客廳新安裝了一台變頻窗型冷氣，吹了幾天發現非常不涼，由於安裝師傅曾提醒，室外機所在的陽台散熱不好，原PO便再加裝了抽氣扇，效果依然很差。對此有網友解惑，原PO這個案例最大的問題在「冷熱風的循環不良」，若陽台封住沒有對流，裝10台一樣不會冷。

原PO在社群論壇mobile01發文表示，最近在家中客廳裝了一台新的變頻窗型冷氣，但他吹了一個禮拜後發現效果很差。

因為安裝師傅曾提醒，冷氣室外機所在的陽台散熱不好，原PO也察覺開冷氣時，陽台的溫度很高，所以決定再加裝一台抽氣扇將熱氣抽出去，測量陽台溫度大概落在45度上下。然而此舉效果不大，即使冷氣調至25度、吹了5個小時，室內溫度仍有30、31度。

原PO不解，家中客廳僅有5坪左右，他的冷氣噸數應該足夠，擔心自己會不會是買到機皇。

對此，有內行網友解惑，原PO冷氣不涼的關鍵在「對流」，「冷氣是熱量交換機，你的陽台自己封住、熱量全部散不去，你裝10台一樣不會冷，你這種透氣只對人類呼吸有用，冷熱交換機需要的是對流」、「要是把紗窗位置換過來對著冷氣，恐怕也不會有什麼效果，因為熱氣都是積在陽台，你憑什麼認為熱空氣會自己跟戶外涼空氣做『有效率』的熱交換」，並建議原PO除了可更換成分離式冷氣，盡量將機子裝在戶外，也可以把冷氣貼著窗戶裝，或是將陽台鋁窗全部拆掉，自然透氣對流。

也有網友提供其他建議，「堆放的那些洗衣機/衣物/上方不知名物品，透過日曬都會吸附熱量，想辦法減少物品、發熱源，讓陽台有空氣流通」、「直接把後陽台窗戶拿掉，如果有防盜疑慮可以加鐵窗」、「抽風扇這樣裝是沒用的，氣體都在風扇週圍循環，並不會把熱量抽出去」。

實際上，台電電力粉絲團過去便曾宣導，冷氣室外機散熱不良，既會影響冷房效果也更加耗電。冷氣室外機應裝在通風良好的地方，並且空間不能過於狹小，散熱處前方不能有遮蔽物、周圍也不可以堆放雜物。