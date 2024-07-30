騎YouBike半路被攔下「違規記點」 網友笑：還以為是整人節目

YouBike微笑自行車自營運以來一直是學生、通勤族喜愛的交通工具之一，隨著使用者越來越多，為了保護行人的安全，YouBike公司開始在北部實施違規記點制度，有網友分享自己在人行道騎到一半時，被兩名稽查員攔下來記點，讓他感到十分錯愕。

一名網友在Threads上發文，分享自己某天騎YouBike時，身旁柱子突然出現兩個人

將他攔下來，告知他：「不好意思你被記點嘍，不能騎上騎樓」，對方兩人分工合作，一人負責塞傳單、一人直接拍車號，留下原PO錯愕的愣在原地。

網友在路上被稽查人員攔下來，收到的傳單。圖／擷自Threads「承承｜Aldrich」

該貼文一出，引出許多和原PO一樣不知道新的記點制度的人討論，有網友幽默回應「還好沒有第三個帶信用卡機的出來…」、「躲柱子後面聽起來很像什麼整人節目，超好笑」、「地獄倒楣鬼，下次借完車要先東張西望一下」。

也有部分人認為自行車若只能騎在馬路上，巔峰時間車多真的非常危險，「要跟車一起騎在馬路上的話我乾脆直接租機車，就是覺得騎在馬路上肉包鐵死得很快」、「之前放學騎在馬路上動不動就被校車按喇叭，啊路就那麼小條我要騎去哪裡…」、「只要馬路後面有汽車，就不得不靠邊停下讓他們過，不然就只能被極限超車或跟緊緊」。

根據聯合報報導，自今年7月起，民眾只要騎YouBike上騎樓、闖紅燈、逆向行駛、在人行道未禮讓行人等都會被違規記點。累積3點停權14天、7點停權1年；酒、毒駕者停權2年，停權期間全國YouBike皆無法使用。而執行到現在，違規騎乘騎樓的人數佔98％，行人的安全恐怕是騎士們必須多加注意的問題。