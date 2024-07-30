星巴克大排長龍…大學生善舉獲贈意外咖啡 下秒1舉動暖翻媒體人

人間處處有溫情！媒體人狄志為常在臉書粉絲專頁分享日常點滴，日前他提及自己在星巴克辦公時，遇到善良大學生的暖心故事，貼文短短4天吸引逾4萬人按讚，也讓狄志為直呼是「善的循環」，更感動喊話「如果每個人都可以這樣真誠相待，該有多好」。

狄志為日前帶小孩去補習後，在附近的星巴克處理公事，雖然運氣不錯剛好有個空位，卻遇到櫃台大排長龍的窘境，原本想說等到沒人的時候再去點餐，但又不想背著包包、收起電腦，便請一旁正在做作業的大學生幫忙看顧包包及電腦，對方也一口答應。

點餐時，店員告知參加數位活動能買一送一，狄志為也注意到大學生的星冰樂似乎已經喝完了，於是就買了大杯拿鐵，並將贈送的一杯請同學喝，以表謝意。對此，大學生則客氣回應只是「舉手之勞」，向狄志為道謝。

本以為兩人的對話就此結束，狄志為開始忙起自己的工作，忽略了周圍的事情。過沒多久，大學生竟「禮尚往來」，手中拿著一份奶油軟法要請他吃，更貼心地解釋道「我有優惠券，所以這也是星巴克請客」，而狄志為收下後，兩人也相視而笑。

貼文發布短短4天，便吸引逾4萬人朝聖按讚。網友們紛紛留言大讚，「真的很棒的年輕人！真希望他有看到這篇貼文」、「這是懂禮貌的天使少年啊」、「天啊！回請也太正直可愛了」、「美好的善的流動」、「好感動的一天，希望每個人都能散播正能量，讓愛傳出去」、「這個世界總是有愛！」。