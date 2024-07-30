老外在北捷狂問女生「親吻玩香腸嗎？」 她秒懂點頭笑翻網友

越來越多外國人會來台灣遊玩，都會搭乘台北捷運。對此，一名女網友分享，近期常常在月台被外國男生問「小姐，親吻玩香腸嗎？」，她不但沒有嚇到，反而告訴對方正確解答。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期常常在捷運月台，遇到不少外國男生，都會用中文問「小姐，親吻玩香腸嗎？」，因為自己住在淡水多年，已經被很多人問過一樣的問題，當下就直接回應對方「對！這是往象山」，因外國人中文發音不標準，聽起來會像是「小姐，親吻玩香腸嗎？」。

貼文一出後，多數網友都想歪，紛紛表示「差點帶他進警局」、「對不起！我想歪了」、「說好的玩香腸呢？」、「還以為動不動就發車」「差點以為被性騷擾」、「我要瘋了，好好笑」、「可惡，那6個字我反覆唸了5次」、「差點洋腸而去」、「我笑到流眼淚」、「本來準備要罵變態了，還好他有問對人」。

不過，也有不少網友大讚外國人用中文問路，指出「他嘗試用當地的語言問，這很讚」、「外國人說中文給推」、「好他問對人了，妳聽得懂他的口音」。