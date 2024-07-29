如何辨別富人與窮人？ 網友分享周遭經歷：態度就是關鍵

台灣有錢人的比逐年增加，各種名牌車、精品包滿大街都是。有網友好奇發文表示，在路上遇到的有錢人都很有禮貌，做什麼事情都不大會斤斤計較，為何有錢人態度都比較好呢？

一名網友在PTT以「為啥有錢人態度跟脾氣好的比例較高？」為題發文，分享自己遇過身邊那種真的有錢的人，平常對人感覺都客客氣氣、有禮貌，感覺什麼事都無所謂，也很懂得禮讓，有人知道原因嗎？「當然也有那種態度很差的，我只是覺得脾氣好的比例比較高」。

文章一出引發不少網友討論，「有錢生活順利所以善良…讓你先走有什麼關係，反正又不急」、「因為部分態度、格局決定了他的成就」、「用錢能解決的事，為什麼要生氣傷自己的身」、「有錢就有底氣，會覺得有什麼好計較」。

也有人認為，許多成功人士的法則就是對討厭的人也要禮貌對待，更有網友幽默回應「生活和生存的差異QQ」、「經濟無壓力，少很多負面情緒」、「沒錢掙錢，有錢爭利」、「有錢人享受人生，沒錢人感受人生」。

知名部落客「有錢人想的都一樣」就曾提到：「愈成功的企業家，在禮貌上嚴以律己的程度，反而愈讓人吃驚」。有錢人往往會對禮貌更要求，而不拘泥於芝麻小事，「今天再微不足道的某人，都有可能在未來某個時刻變成你的『貴人』，扮演臨門一腳的角色」。