快訊

葉元之爆料「豪華郵輪太平洋上漂流」 業者嚴厲澄清：短暫停電

過彎衝破護欄…宅配貨車險墜合歡山懸崖 車頭懸空畫面超可怕

冒犯宗教？解讀奧運開幕演出的「褻瀆基督」風波

屋主入厝超高調 他見爆乳辣妹上台熱舞驚呆：聽說會很色

聯合新聞網／ 綜合報導
買房示意圖。 圖／ingimage
買房示意圖。 圖／ingimage

不少人入厝新房都會舉行一些儀式，例如祭拜地基主，不過有網友日前在看直播平台時，發現有人入厝不僅是搭棚請客，甚至還請辣妹來跳舞，讓他看了驚呼「現在入厝都要這樣高調嗎？」

這名網友在PTT以「現在入厝還要請人家來唱歌跳舞喔？」為題貼出影片截圖，只見民宅前空地搭了棚子辦桌請客，還有搭建舞台請人表演，一旁還有一名穿著不知道是比基尼或內衣的女子準備上台跳舞。

原PO說拍攝影片的人正在拍人家入厝，如此特別的儀式也讓他相當訝異，「現在入厝都要這樣高調嗎？我記得以前我家入厝好像只有拜地基主而已？」他還在底下留言區貼出辣妹上台的截圖，並說「現在在露了啊，在雲林，等等聽說會很色」，貼文一出引起不少熱議。

鄉民們看了紛紛留言，「入厝辦桌很正常，幾十年前就有這習俗，但辦桌還唱歌跳舞還直播，就真的高調了」、「太讚了吧，我入厝只有請同事吃鹹酥雞」、「一直以來都有耶，辦桌表演車」、「入厝辦桌很正常啊」、「我只有附近土地公拜拜」、「以前大家都不缺錢才比較多，現在什麼都從簡，就圍爐吃個飯這樣而已」、「透天入厝本來就會辦桌了，看主人在地實力」

還有過來人回憶過往，「小時入厝真的都會辦桌，我家也有過」、「以前鄉下隔壁暴發戶辦得可盛大了」、「我家也有…不過是30年前的事了，我們這些小朋友吃完被趕進家打電動、18禁…」。

辦桌

延伸閱讀

柯佳嬿在看！Energy坤達點名尬舞 中空辣妹…竟是ㄚ頭

紳士漫畫《對常來我家的辣妹為所欲為》第3集揭預告！三人行必有我濕

蘿拉爆乳同框休傑克曼！「小金鋼狼」長大變超辣 風格大轉換網友差點認不出

這角度是免費可以看的嗎？美乳女神「抹髮油影片辣到歪樓」最後一秒...爆乳超彈震憾兩千萬人

相關新聞

屋主入厝超高調 他見爆乳辣妹上台熱舞驚呆：聽說會很色

不少人入厝新房都會舉行一些儀式，例如祭拜地基主，不過有網友日前在看直播平台時，發現有人入厝不僅是搭棚請客，甚至還請辣妹來跳舞，讓他看了驚呼「現在入厝都要這樣高調嗎？」

北部人為何走路這麼快？ 網認真回「這些原因」：到南部走路會急死

有網友在論壇發文表示，他的朋友從南部到北部讀書，發現北部人走路都很快，好奇問網友原因，引起網友熱烈討論，紛紛列出自己推測的原因，也有網友抱怨南部人走路很慢，對此有網友說日本人和香港人走路更快。

吃酸菜魚回家後狂吐 網友提醒：平時太養生的人別輕易嘗試

近年來，重慶特色料理「酸菜魚」盛行台灣，許多人常在三五好友聚會時，一起享用這道料理。不過卻有網友表示自己吃完酸菜魚後，回家開始嘔吐，讓他忍不住詢問：是我太養生還是酸菜魚就是一道這麼刺激的菜？

LINE訊息見1符號讓他氣「不被尊重」 網曝長輩們最常用

通訊軟體已成為現代人聯繫上不可或缺的3C產物，雖然便利，卻在文字溝通的使用上容易出現一些問題。有一名網友抱怨很討厭公司的主管傳訊息時用「…」的符號，讓他覺得很不受尊重，不少人也透露身邊的長輩很愛這樣用。

大陸網友讚義美鮮奶茶是奶茶最頂 網友搖頭：這更好喝

一名大陸網友在社交平台發文讚嘆，台灣的飲料很好，奶茶和純茶的種類多到完全喝不完，而且價格相當實惠，並表示自己奶茶最喜歡喝義美鮮奶茶，直言自己每天都喝好幾杯便利商店的飲料。貼文引發熱議，有一票網友表示便利商店的飲料不是最好喝的。

掉頭右轉等於左轉讓路痴的她懵了 網笑：我會跟著導航箭頭原地轉圈

網紅papi醬在社交平台上發布一則短影音，影片以情境劇展現路痴在人生常遇到的情況，其中包含朋友駕車帶papi醬出門時，她幫忙看地圖，和朋友說要右轉，朋友堅持是左轉，於是papi醬又補充，「導航說要掉頭再右轉」，朋友不耐地回，「掉頭再右轉不就是左轉嗎」，而她過了幾秒才意會過來。影片引來許多網友分享自己的路痴行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。