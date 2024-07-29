屋主入厝超高調 他見爆乳辣妹上台熱舞驚呆：聽說會很色

不少人入厝新房都會舉行一些儀式，例如祭拜地基主，不過有網友日前在看直播平台時，發現有人入厝不僅是搭棚請客，甚至還請辣妹來跳舞，讓他看了驚呼「現在入厝都要這樣高調嗎？」

這名網友在PTT以「現在入厝還要請人家來唱歌跳舞喔？」為題貼出影片截圖，只見民宅前空地搭了棚子辦桌請客，還有搭建舞台請人表演，一旁還有一名穿著不知道是比基尼或內衣的女子準備上台跳舞。

原PO說拍攝影片的人正在拍人家入厝，如此特別的儀式也讓他相當訝異，「現在入厝都要這樣高調嗎？我記得以前我家入厝好像只有拜地基主而已？」他還在底下留言區貼出辣妹上台的截圖，並說「現在在露了啊，在雲林，等等聽說會很色」，貼文一出引起不少熱議。

鄉民們看了紛紛留言，「入厝辦桌很正常，幾十年前就有這習俗，但辦桌還唱歌跳舞還直播，就真的高調了」、「太讚了吧，我入厝只有請同事吃鹹酥雞」、「一直以來都有耶，辦桌表演車」、「入厝辦桌很正常啊」、「我只有附近土地公拜拜」、「以前大家都不缺錢才比較多，現在什麼都從簡，就圍爐吃個飯這樣而已」、「透天入厝本來就會辦桌了，看主人在地實力」

還有過來人回憶過往，「小時入厝真的都會辦桌，我家也有過」、「以前鄉下隔壁暴發戶辦得可盛大了」、「我家也有…不過是30年前的事了，我們這些小朋友吃完被趕進家打電動、18禁…」。