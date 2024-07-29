北部人為何走路這麼快？ 網認真回「這些原因」：到南部走路會急死

有網友在論壇發文表示，他的朋友從南部到北部讀書，發現北部人走路都很快，好奇問網友原因，引起網友熱烈討論，紛紛列出自己推測的原因，也有網友抱怨南部人走路很慢，對此有網友說日本人和香港人走路更快。

該名網友在PTT以「為什麼北部人走路都很快？」為題，分享自己有位朋友從小到大都在南部生活，到北部讀書才發覺北部人走路都很快，更進一步問網友，「為什麼北部人走路都很快？」

有網友認為，因為周遭的人都走很快，不跟著走快不僅奇怪，也可能被撞，「不走快一點會被撞到」、「大家都走很快，不跟著走很奇怪」、「不走快一點會被後面來不及煞車撞上」，也有大部分網友指出大眾交通工具是導致北部人走路快的原因，「很多鄉下人以為都市人整天搭車不太會走路，殊不知他們就算走去搭車都要走很長的路程」、「我覺得是跟大眾運輸發達有關，常搭車的要走去站牌或車站，想省時間常走就會走很快」、「騎機車不搭大眾運輸族群，他們走路就走不快」、「因為要趕捷運轉乘」。

有網友則觀察南部人騎車和走路慢又喜歡併排，「是南部人太慢」、「逛夜市在那邊龜速走、併排的很煩」、「去南部走路騎車會急死人」、「走路慢吞吞擋在前面，馬路不好超過去，騎樓又很擠，太近怕被當性騷擾」、「慢就算了還卡在中間」。

不過也有網友將眼光放到台灣以外的地方，直言日本人走路更快，「去日本都覺得，我走路有問題，尤其是上下班時走路很有感」、「北部人走路快？是沒去過東京嗎」、「日本人走路更快」、「日本人超快」，有些網友則認為香港人走路也快，「香港人更快」、「香港比台北更快，光是手扶梯速度絕對嚇死你」。