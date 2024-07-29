快訊

葉元之爆料「豪華郵輪太平洋上漂流」 業者嚴厲澄清：短暫停電

過彎衝破護欄…宅配貨車險墜合歡山懸崖 車頭懸空畫面超可怕

冒犯宗教？解讀奧運開幕演出的「褻瀆基督」風波

北部人為何走路這麼快？ 網認真回「這些原因」：到南部走路會急死

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友困惑為什麼北部人走路都很快。 示意圖／ingimage
有網友困惑為什麼北部人走路都很快。 示意圖／ingimage

有網友在論壇發文表示，他的朋友從南部到北部讀書，發現北部人走路都很快，好奇問網友原因，引起網友熱烈討論，紛紛列出自己推測的原因，也有網友抱怨南部人走路很慢，對此有網友說日本人和香港人走路更快。

該名網友在PTT以「為什麼北部人走路都很快？」為題，分享自己有位朋友從小到大都在南部生活，到北部讀書才發覺北部人走路都很快，更進一步問網友，「為什麼北部人走路都很快？」

有網友認為，因為周遭的人都走很快，不跟著走快不僅奇怪，也可能被撞，「不走快一點會被撞到」、「大家都走很快，不跟著走很奇怪」、「不走快一點會被後面來不及煞車撞上」，也有大部分網友指出大眾交通工具是導致北部人走路快的原因，「很多鄉下人以為都市人整天搭車不太會走路，殊不知他們就算走去搭車都要走很長的路程」、「我覺得是跟大眾運輸發達有關，常搭車的要走去站牌或車站，想省時間常走就會走很快」、「騎機車不搭大眾運輸族群，他們走路就走不快」、「因為要趕捷運轉乘」。

有網友則觀察南部人騎車和走路慢又喜歡併排，「是南部人太慢」、「逛夜市在那邊龜速走、併排的很煩」、「去南部走路騎車會急死人」、「走路慢吞吞擋在前面，馬路不好超過去，騎樓又很擠，太近怕被當性騷擾」、「慢就算了還卡在中間」。

不過也有網友將眼光放到台灣以外的地方，直言日本人走路更快，「去日本都覺得，我走路有問題，尤其是上下班時走路很有感」、「北部人走路快？是沒去過東京嗎」、「日本人走路更快」、「日本人超快」，有些網友則認為香港人走路也快，「香港人更快」、「香港比台北更快，光是手扶梯速度絕對嚇死你」。

大眾運輸 日本 香港

延伸閱讀

奧運擊劍／劍后江旻憓奧運登頂 香港馬會獎76.8萬美元

香港特首李家超訪東協3國 爭取挺港加入RCEP

宇宙人、Tizzy Bac、麋先生接棒廝殺！送彩蛋造福粉絲

安苡愛失言「南部人吃東西發出聲音」挨轟 親留言道歉：被剪輯過

相關新聞

屋主入厝超高調 他見爆乳辣妹上台熱舞驚呆：聽說會很色

不少人入厝新房都會舉行一些儀式，例如祭拜地基主，不過有網友日前在看直播平台時，發現有人入厝不僅是搭棚請客，甚至還請辣妹來跳舞，讓他看了驚呼「現在入厝都要這樣高調嗎？」

北部人為何走路這麼快？ 網認真回「這些原因」：到南部走路會急死

有網友在論壇發文表示，他的朋友從南部到北部讀書，發現北部人走路都很快，好奇問網友原因，引起網友熱烈討論，紛紛列出自己推測的原因，也有網友抱怨南部人走路很慢，對此有網友說日本人和香港人走路更快。

吃酸菜魚回家後狂吐 網友提醒：平時太養生的人別輕易嘗試

近年來，重慶特色料理「酸菜魚」盛行台灣，許多人常在三五好友聚會時，一起享用這道料理。不過卻有網友表示自己吃完酸菜魚後，回家開始嘔吐，讓他忍不住詢問：是我太養生還是酸菜魚就是一道這麼刺激的菜？

LINE訊息見1符號讓他氣「不被尊重」 網曝長輩們最常用

通訊軟體已成為現代人聯繫上不可或缺的3C產物，雖然便利，卻在文字溝通的使用上容易出現一些問題。有一名網友抱怨很討厭公司的主管傳訊息時用「…」的符號，讓他覺得很不受尊重，不少人也透露身邊的長輩很愛這樣用。

大陸網友讚義美鮮奶茶是奶茶最頂 網友搖頭：這更好喝

一名大陸網友在社交平台發文讚嘆，台灣的飲料很好，奶茶和純茶的種類多到完全喝不完，而且價格相當實惠，並表示自己奶茶最喜歡喝義美鮮奶茶，直言自己每天都喝好幾杯便利商店的飲料。貼文引發熱議，有一票網友表示便利商店的飲料不是最好喝的。

掉頭右轉等於左轉讓路痴的她懵了 網笑：我會跟著導航箭頭原地轉圈

網紅papi醬在社交平台上發布一則短影音，影片以情境劇展現路痴在人生常遇到的情況，其中包含朋友駕車帶papi醬出門時，她幫忙看地圖，和朋友說要右轉，朋友堅持是左轉，於是papi醬又補充，「導航說要掉頭再右轉」，朋友不耐地回，「掉頭再右轉不就是左轉嗎」，而她過了幾秒才意會過來。影片引來許多網友分享自己的路痴行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。