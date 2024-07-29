快訊

葉元之爆料「豪華郵輪太平洋上漂流」 業者嚴厲澄清：短暫停電

過彎衝破護欄…宅配貨車險墜合歡山懸崖 車頭懸空畫面超可怕

冒犯宗教？解讀奧運開幕演出的「褻瀆基督」風波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE訊息見1符號讓他氣「不被尊重」 網曝長輩們最常用

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨主管傳訊息給他時，很愛用刪節號，讓他覺得不被尊重。 圖／ingimage
原PO抱怨主管傳訊息給他時，很愛用刪節號，讓他覺得不被尊重。 圖／ingimage

通訊軟體已成為現代人聯繫上不可或缺的3C產物，雖然便利，卻在文字溝通的使用上容易出現一些問題。有一名網友抱怨很討厭公司的主管傳訊息時用「…」的符號，讓他覺得很不受尊重，不少人也透露身邊的長輩很愛這樣用。

這名網友在Dcard發文表示，他認為以現代人使用的習慣來說，刪節號「…」這個標點符號代表的是無言、傻眼，甚至是不耐煩的感覺，所以在工作上用此符號是很不恰當的，但在工讀一段時間後，原PO發現主管發給他的訊息很常用，但其他人卻不常遇到，讓他覺得不受尊重。

原PO說每次看到主管傳的訊息裡用了「…」就非常火大，很想直接嗆回去。他認為如果是朋友或有一定認識程度的人對自己用刪節號，他可以接受，但用在工作上就不太適合，「況且我在傳訊息給主管時或工作上，我可以發誓我完全沒有不尊重他的地方」。

貼文一出引來不少討論，「他開始『…』的時候，你也跟著加『…』回去給他看他反應怎麼樣啊，如果他沒惡意自然不會說什麼；如果他是有情緒的用『…』，自己也會覺得被人家用這種回覆方式不舒服吧」、「真的很想請這些人去跟國文老師道歉」、「我也不喜歡，是有多讓你無言嗎？」、「語意未完都可以用啊，本來就是這樣用的，管真寬」、「還好吧，每個人有自己的習慣。不然你可以把這篇文章貼給他，跟你聊天還要注意那麼多細節啊，不然你自己去開公司，規定員工不能打『…』不就好了」。

還有網友說長輩很愛這樣用，「我身邊有一個長輩都把『…』當成『，』在用」、「超多長輩很愛用，加在文字對話中，崩潰」、「長輩愛用，真的不用太介意」、「我遇到過很多長輩，真的會把『…』當成『，』在用，習慣就好」、「我爸也會這樣，我來跟你解答，他們的『……』可以翻譯成我們的『～』的意思」、「長輩很多都會這樣啊，跟他們計較幹嘛，把它當逗號看就好了」。

LINE

延伸閱讀

Kolas陷不倫戀爭議 撰文澄清：法院判決非審判是輪暴

網路交易逃稅 三路獵漏

總統大選期間開候選人「讓票盤」 組頭和賭客4人下場曝光

GODIVA店員「偷拍顧客＋詛咒被車撞死」！公司急回應

相關新聞

屋主入厝超高調 他見爆乳辣妹上台熱舞驚呆：聽說會很色

不少人入厝新房都會舉行一些儀式，例如祭拜地基主，不過有網友日前在看直播平台時，發現有人入厝不僅是搭棚請客，甚至還請辣妹來跳舞，讓他看了驚呼「現在入厝都要這樣高調嗎？」

北部人為何走路這麼快？ 網認真回「這些原因」：到南部走路會急死

有網友在論壇發文表示，他的朋友從南部到北部讀書，發現北部人走路都很快，好奇問網友原因，引起網友熱烈討論，紛紛列出自己推測的原因，也有網友抱怨南部人走路很慢，對此有網友說日本人和香港人走路更快。

吃酸菜魚回家後狂吐 網友提醒：平時太養生的人別輕易嘗試

近年來，重慶特色料理「酸菜魚」盛行台灣，許多人常在三五好友聚會時，一起享用這道料理。不過卻有網友表示自己吃完酸菜魚後，回家開始嘔吐，讓他忍不住詢問：是我太養生還是酸菜魚就是一道這麼刺激的菜？

LINE訊息見1符號讓他氣「不被尊重」 網曝長輩們最常用

通訊軟體已成為現代人聯繫上不可或缺的3C產物，雖然便利，卻在文字溝通的使用上容易出現一些問題。有一名網友抱怨很討厭公司的主管傳訊息時用「…」的符號，讓他覺得很不受尊重，不少人也透露身邊的長輩很愛這樣用。

大陸網友讚義美鮮奶茶是奶茶最頂 網友搖頭：這更好喝

一名大陸網友在社交平台發文讚嘆，台灣的飲料很好，奶茶和純茶的種類多到完全喝不完，而且價格相當實惠，並表示自己奶茶最喜歡喝義美鮮奶茶，直言自己每天都喝好幾杯便利商店的飲料。貼文引發熱議，有一票網友表示便利商店的飲料不是最好喝的。

掉頭右轉等於左轉讓路痴的她懵了 網笑：我會跟著導航箭頭原地轉圈

網紅papi醬在社交平台上發布一則短影音，影片以情境劇展現路痴在人生常遇到的情況，其中包含朋友駕車帶papi醬出門時，她幫忙看地圖，和朋友說要右轉，朋友堅持是左轉，於是papi醬又補充，「導航說要掉頭再右轉」，朋友不耐地回，「掉頭再右轉不就是左轉嗎」，而她過了幾秒才意會過來。影片引來許多網友分享自己的路痴行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。