LINE訊息見1符號讓他氣「不被尊重」 網曝長輩們最常用

通訊軟體已成為現代人聯繫上不可或缺的3C產物，雖然便利，卻在文字溝通的使用上容易出現一些問題。有一名網友抱怨很討厭公司的主管傳訊息時用「…」的符號，讓他覺得很不受尊重，不少人也透露身邊的長輩很愛這樣用。

這名網友在Dcard發文表示，他認為以現代人使用的習慣來說，刪節號「…」這個標點符號代表的是無言、傻眼，甚至是不耐煩的感覺，所以在工作上用此符號是很不恰當的，但在工讀一段時間後，原PO發現主管發給他的訊息很常用，但其他人卻不常遇到，讓他覺得不受尊重。

原PO說每次看到主管傳的訊息裡用了「…」就非常火大，很想直接嗆回去。他認為如果是朋友或有一定認識程度的人對自己用刪節號，他可以接受，但用在工作上就不太適合，「況且我在傳訊息給主管時或工作上，我可以發誓我完全沒有不尊重他的地方」。

貼文一出引來不少討論，「他開始『…』的時候，你也跟著加『…』回去給他看他反應怎麼樣啊，如果他沒惡意自然不會說什麼；如果他是有情緒的用『…』，自己也會覺得被人家用這種回覆方式不舒服吧」、「真的很想請這些人去跟國文老師道歉」、「我也不喜歡，是有多讓你無言嗎？」、「語意未完都可以用啊，本來就是這樣用的，管真寬」、「還好吧，每個人有自己的習慣。不然你可以把這篇文章貼給他，跟你聊天還要注意那麼多細節啊，不然你自己去開公司，規定員工不能打『…』不就好了」。

還有網友說長輩很愛這樣用，「我身邊有一個長輩都把『…』當成『，』在用」、「超多長輩很愛用，加在文字對話中，崩潰」、「長輩愛用，真的不用太介意」、「我遇到過很多長輩，真的會把『…』當成『，』在用，習慣就好」、「我爸也會這樣，我來跟你解答，他們的『……』可以翻譯成我們的『～』的意思」、「長輩很多都會這樣啊，跟他們計較幹嘛，把它當逗號看就好了」。