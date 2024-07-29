快訊

葉元之爆料「豪華郵輪太平洋上漂流」 業者嚴厲澄清：短暫停電

過彎衝破護欄…宅配貨車險墜合歡山懸崖 車頭懸空畫面超可怕

冒犯宗教？解讀奧運開幕演出的「褻瀆基督」風波

吃酸菜魚回家後狂吐 網友提醒：平時太養生的人別輕易嘗試

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示自己吃完酸菜魚後，回家開始嘔吐。示意圖／Ingimage
有網友表示自己吃完酸菜魚後，回家開始嘔吐。示意圖／Ingimage

近年來，重慶特色料理酸菜魚」盛行台灣，許多人常在三五好友聚會時，一起享用這道料理。不過卻有網友表示自己吃完酸菜魚後，回家開始嘔吐，讓他忍不住詢問：是我太養生還是酸菜魚就是一道這麼刺激的菜？

一名網友「小張」在Theeads上發文，表示自己受朋友邀約去吃酸菜魚，吃了一口直接被嚇到，回家後更嘔吐了2次，「這真的不是過飽和味精溶液嗎？感覺靜置30分鐘就會開始結晶了，兩湯匙就可以清空一碗飯」，讓他忍不住詢問「是我太養生還是酸菜魚就是一道這麼刺激的菜？」

文章一出引發網友認同回應，「是真的很酸很重口」、「外帶一鍋可以回去稀釋吃五天」、「吃好幾次都完全吃不懂⋯超級無敵鹹」、「吃完口超渴像10天沒喝水一樣」。有部分網友則認為是一些餐廳為了方便及成本考量，改變了餐點製作方式及調味料；或是用調味料壓過一切，讓你吃不出來魚的新鮮度。

也有人安慰原PO，「要趁熱吃⋯⋯冷掉很可怕」、「我在對岸吃酸菜魚就是重口味，吃完嘴巴總是乾乾那樣」、「我都外帶回家加很多水煮火鍋哈哈哈」、「說明真的很道地」。

知名料理平台「療日子」曾分享到，一般的酸菜魚是用淡水魚來料理，淡水魚多多少少都帶有腥味，酸菜魚的做法是先將將魚片焯水，再以熱油澆上調味料，賦予微辣與椒麻的口感，湯汁則保有酸辣濃香。而調味食材包含：蔥薑蒜、辣椒、胡椒、米酒、香油以及花椒油等，相當重口味。

而原PO之所以會嘔吐，可能是因為不習慣吃太重口味導致，一份酸菜魚鈉含量約有7173毫克，足足超越衛生署建議成人每日鈉總攝取量的近3倍（每日2400毫克），因此建議民眾，在開心享用美食之餘，還是要多注意食物中的成分，避免影響到自己的健康。

料理 酸菜魚

延伸閱讀

訪酸菜魚名店疑吃到「蟲卵魚片」！店家回這句她氣炸：醫院已通報

正宗川渝重慶小吃台中重現　「酸菜魚、酸辣粉」香辣登場！

吃酸菜魚撈出隱翅蟲…店員辯稱「花椒顆粒」 妹子氣呼：錢白花

就愛這味！盤點中部以北必吃酸菜魚 「這幾間」必收藏

相關新聞

屋主入厝超高調 他見爆乳辣妹上台熱舞驚呆：聽說會很色

不少人入厝新房都會舉行一些儀式，例如祭拜地基主，不過有網友日前在看直播平台時，發現有人入厝不僅是搭棚請客，甚至還請辣妹來跳舞，讓他看了驚呼「現在入厝都要這樣高調嗎？」

北部人為何走路這麼快？ 網認真回「這些原因」：到南部走路會急死

有網友在論壇發文表示，他的朋友從南部到北部讀書，發現北部人走路都很快，好奇問網友原因，引起網友熱烈討論，紛紛列出自己推測的原因，也有網友抱怨南部人走路很慢，對此有網友說日本人和香港人走路更快。

吃酸菜魚回家後狂吐 網友提醒：平時太養生的人別輕易嘗試

近年來，重慶特色料理「酸菜魚」盛行台灣，許多人常在三五好友聚會時，一起享用這道料理。不過卻有網友表示自己吃完酸菜魚後，回家開始嘔吐，讓他忍不住詢問：是我太養生還是酸菜魚就是一道這麼刺激的菜？

LINE訊息見1符號讓他氣「不被尊重」 網曝長輩們最常用

通訊軟體已成為現代人聯繫上不可或缺的3C產物，雖然便利，卻在文字溝通的使用上容易出現一些問題。有一名網友抱怨很討厭公司的主管傳訊息時用「…」的符號，讓他覺得很不受尊重，不少人也透露身邊的長輩很愛這樣用。

大陸網友讚義美鮮奶茶是奶茶最頂 網友搖頭：這更好喝

一名大陸網友在社交平台發文讚嘆，台灣的飲料很好，奶茶和純茶的種類多到完全喝不完，而且價格相當實惠，並表示自己奶茶最喜歡喝義美鮮奶茶，直言自己每天都喝好幾杯便利商店的飲料。貼文引發熱議，有一票網友表示便利商店的飲料不是最好喝的。

掉頭右轉等於左轉讓路痴的她懵了 網笑：我會跟著導航箭頭原地轉圈

網紅papi醬在社交平台上發布一則短影音，影片以情境劇展現路痴在人生常遇到的情況，其中包含朋友駕車帶papi醬出門時，她幫忙看地圖，和朋友說要右轉，朋友堅持是左轉，於是papi醬又補充，「導航說要掉頭再右轉」，朋友不耐地回，「掉頭再右轉不就是左轉嗎」，而她過了幾秒才意會過來。影片引來許多網友分享自己的路痴行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。