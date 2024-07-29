吃酸菜魚回家後狂吐 網友提醒：平時太養生的人別輕易嘗試

近年來，重慶特色料理「酸菜魚」盛行台灣，許多人常在三五好友聚會時，一起享用這道料理。不過卻有網友表示自己吃完酸菜魚後，回家開始嘔吐，讓他忍不住詢問：是我太養生還是酸菜魚就是一道這麼刺激的菜？

一名網友「小張」在Theeads上發文，表示自己受朋友邀約去吃酸菜魚，吃了一口直接被嚇到，回家後更嘔吐了2次，「這真的不是過飽和味精溶液嗎？感覺靜置30分鐘就會開始結晶了，兩湯匙就可以清空一碗飯」，讓他忍不住詢問「是我太養生還是酸菜魚就是一道這麼刺激的菜？」

文章一出引發網友認同回應，「是真的很酸很重口」、「外帶一鍋可以回去稀釋吃五天」、「吃好幾次都完全吃不懂⋯超級無敵鹹」、「吃完口超渴像10天沒喝水一樣」。有部分網友則認為是一些餐廳為了方便及成本考量，改變了餐點製作方式及調味料；或是用調味料壓過一切，讓你吃不出來魚的新鮮度。

也有人安慰原PO，「要趁熱吃⋯⋯冷掉很可怕」、「我在對岸吃酸菜魚就是重口味，吃完嘴巴總是乾乾那樣」、「我都外帶回家加很多水煮火鍋哈哈哈」、「說明真的很道地」。

知名料理平台「療日子」曾分享到，一般的酸菜魚是用淡水魚來料理，淡水魚多多少少都帶有腥味，酸菜魚的做法是先將將魚片焯水，再以熱油澆上調味料，賦予微辣與椒麻的口感，湯汁則保有酸辣濃香。而調味食材包含：蔥薑蒜、辣椒、胡椒、米酒、香油以及花椒油等，相當重口味。

而原PO之所以會嘔吐，可能是因為不習慣吃太重口味導致，一份酸菜魚鈉含量約有7173毫克，足足超越衛生署建議成人每日鈉總攝取量的近3倍（每日2400毫克），因此建議民眾，在開心享用美食之餘，還是要多注意食物中的成分，避免影響到自己的健康。