大陸網友讚義美鮮奶茶是奶茶最頂 網友搖頭：這更好喝

一名大陸網友在社交平台發文讚嘆，台灣的飲料很好，奶茶和純茶的種類多到完全喝不完，而且價格相當實惠，並表示便利商店的奶茶中最喜歡喝義美鮮奶茶，直言自己每天都喝好幾杯便利商店的飲料。貼文引發熱議，有一票網友表示便利商店的飲料不是最好喝的。

該名大陸網友在小紅書上以「台灣便利店的飲料真的太卷了」為題，直指「台灣朋友們怎麼背地裡喝這麼好！」並讚賞奶茶和純茶種類超多，而且好喝又划算。他透露自己口味偏淡，奶茶中最推薦義美的鮮奶茶，因為甜味淡且不膩，而茶類除了純喫茶的芭樂綠茶外，無糖茶飲也很好喝，並在文末直讚台灣便利商店的飲料讓他每天喝好幾杯。

許多網友回覆比起便利商店飲料，手搖飲更好喝，「我都買現做的手搖飲，（超商）這種飲料我基本不會買，因為台灣的手搖飲更好喝」、「手搖飲料比較好喝」、「手搖真的很好喝」、「喝過手搖飲料就會覺得這些不怎麼樣了」、「手搖才是王道，還大杯，甜度冰塊都能調整」、「來台灣別只看超商，手搖飲料才是王者」、「在台灣的我表示，直接買手搖飲」。

但也有網友指出便利商店飲料的優點，「通常我都是買現打的果汁啊，或是現泡的茶，但是便利商店的選擇也是真的很多」、「超商飲料優勢在於24小時都可買到的便利性、手搖則有時間限制」、「不過我覺得有些飲料是飲料店點不到的，比如：蘆筍汁、蜜豆奶，這些就是可以嚐嚐」、「便利商店是深夜好朋友」。

另外，針對便利商店的飲料，也有網友推薦自己的心頭好，其中以飲冰室茶集奶茶最多，「推飲冰室茶集的奶茶，好喝」、「飲冰室茶集我的超商最愛」、「飲冰室奶綠真的太神了」、「綠色的飲冰室茶集也可以喝喝看」、「光泉木瓜牛奶」、「光泉米漿」、「純喫茶紅茶很好喝」、「喝義美紅茶啦，雖然你喜歡奶茶」。