掉頭右轉等於左轉讓路痴的她懵了 網笑：我會跟著導航箭頭原地轉圈

網紅papi醬在社交平台上發布一則短影音，影片以情境劇展現路痴在人生常遇到的情況，其中包含朋友駕車帶papi醬出門時，她幫忙看地圖，和朋友說要右轉，朋友堅持是左轉，於是papi醬又補充，「導航說要掉頭再右轉」，朋友不耐地回，「掉頭再右轉不就是左轉嗎」，而她過了幾秒才意會過來。影片引來許多網友分享自己的路痴行為。

這則影片發布在小紅書，標題為「我的路痴人生」，以情境劇形式表現路痴常遇到的情況，其中包含朋友和papi醬說目的地在路的南方，而路痴的她生氣地回說，「不要說南北，跟我說左右」，朋友問她現在面向何處，她只能焦躁地回覆，「我不知道啊！」讓朋友只能親自去為她帶路；又或者是每每去廁所出來都會迷失方向，疑問道「我在哪呀」；還有和朋友約會卻跑到目的地3公里外的地方；甚至朋友問她在哪裡時，她僅僅回「在橋下」，對方只能無奈地表示知道了。

網友還指出papi醬忘了路痴也會跟著導航箭頭在原地轉圈，「主人，你忘了演一個場景，拿著手機導航原地轉圈找方向」、「還有跟著導航的箭頭在原地轉圈」、「路痴步行導航，會站在原地，跟著導航的箭頭原地轉圈」，有網友對此提出另類解方，「為了不顯得那麽傻，我都轉手腕」。

也有許多路痴網友認為同一條路在白天和夜晚是不同的，「太真實了，到底是怎麽記住的啊，對我來說，同一條路，白天是一個樣，晚上是另一個樣；當別人問我在哪的時候我也永遠答不上來，只說得出很廣的位置」、「最重要的是，同一條道路，白天跟黑夜走起來不一樣，完全忘記方位」、「我也不懂那些能夠分清東南西北的人是怎麽做到的，我甚至覺得同一條路在白天和晚上它是不一樣的」。

但是也有網友分享記路的方式，「我完全生不成任何地圖……我的記憶就是第一視角，只能這麽記路」、「我基本可以生成地圖，但是分不清東南西北，能知道大概的標誌物，所以我看地圖都是看地圖上的店名，然後對應到實際去，你跟我說在哪個店附近我就能到附近」。