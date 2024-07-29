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迪士尼動畫最強原創曲 眾網友點名：「這首」最經典

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO詢問網友迪士尼有史以來最強的原創音樂是哪首？示意圖／Ingimage
原PO詢問網友迪士尼有史以來最強的原創音樂是哪首？示意圖／Ingimage

華特迪士尼公司自1937年起，發行第一部「白雪公主」開始的系列動畫片，至今經典動畫長片創作已累積63部，原創歌曲更是高達368首。引起網友討論：迪士尼有史以來最強的原創音樂是哪首？

一名網友在PTT上發文討論，詢問網友迪士尼有史以來最強的原創音樂是哪首？原PO表示：「Circle Of Life說第二有人敢說第一嗎？」光是前奏一出，非洲大草原的場景歷歷在目，超強的記憶點自動產生出帶入感，光聽音樂都能感覺到羚羊在跳躍、水牛在奔跑。

有人對原PO產生共鳴「啊 幾肯亞 媽媽逆吉娃娃」，也有不少網友留言回應自己最喜愛的主題曲，「哈庫那馬他他（Hakuna Matata）」、「骯打啦喜～骯打了西～（Under the Sea)」、「迪士尼樂園閉幕壓軸一定是whole new（A Whole New World）」

事實上如以影片觀看次數來排名，迪士尼動畫中最熱門原創曲為電影《海洋奇緣》的主題曲「You're Welcom」，由巨石強森演唱充滿南島民族節奏的版本，影片上架7年就達到16億次觀看，為迪士尼最熱門的電影主題曲。

迪士尼在youtube頻道上前5名熱門的歌曲，光是《海洋奇緣》就佔了3首，除了「You're Welcom」外，還有「How Far I'll Go」（13億次）、「Shiny」（6.1億次）。另外入圍前5的還有《冰雪奇緣2》「Into the Unknow」（6.2億次）以及《魔法滿屋》「We Don't Talk About Bruno」（5.9億次）。

而文中提到的「Circle Of Life」（生生不息）為1994年迪士尼動畫《獅子王》的主題曲，此曲最為人熟知的是開段以祖魯語唱出的激昂呼號，該歌曲在1994年第67屆奧斯卡金像獎中被提名為最佳原創歌曲，同時也是迪士尼動物王國中的樂園主題歌。

最後，最家喻戶曉的迪士尼經典歌曲肯定是2013年《冰雪奇緣》的「Let It Go」，片中由Elsa的配音員美國演員歌手Idina Menzel演唱，成為迪士尼動畫有史以來第一首進入《告示牌》百大單曲榜前5名的歌曲（美國音樂雜誌所製作的一份單曲排行榜），並於2014年獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎、2015年獲得葛萊美獎最佳影視媒體作品歌曲獎項，電影共發行41種語言版本，為全球錄製最多的迪士尼歌曲之一，取得了國際性的成功。

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