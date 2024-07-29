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六獎200元發票又中雲端獎500元 她一查領獎規則傻了：現在才知道

聯合新聞網／ 綜合報導
統一發票對獎示意圖。圖／聯合報系資料照片
統一發票對獎示意圖。圖／聯合報系資料照片

越來越多人買東西時都會刷雲端發票，不僅環保，還有機會額外中「雲端發票專屬獎」。有一名女網友日前打開APP，查看5、6月份發票中獎結果，其中有一張中了200元的發票，同時還中了雲端獎，沒想到上財政部官網查詢才發現，同一張發票中兩個獎項只能擇一，讓她哀號「只有我現在才知道嗎？」

這名女網友在Dcard發文表示，日前她查看APP發現中了兩張六獎200元的發票，因為當時雲端獎還沒開，原PO等了一會再打開APP，發現其中一張六獎的額外中了雲端獎。原本以為這張發票可以領到700元，但仔細看實際可領的金額只有500元，讓她相當狐疑，於是上財政部官網查詢，才知道如果同一張發票中了兩個獎項，以領取1個獎金為限，也就是只能擇一，讓原PO崩潰「只有我現在才知道嗎？」

貼文一出，不少人都安慰原PO，「一張發票只能領一次很合理，但妳中了兩張還是能領兩次，還是很幸運」、「有中就不錯了啊，想想有多少人沒中過發票」、「往好處想，200變500，多賺300耶」、「我一直以為中了就不會再中雲端獎了，原來可以兩種都中，妳也算是天選之人了」。

當中有一些網友抱怨也是用雲端發票，但卻很難中獎，據《NOWnews》報導，財政部新聞聯絡人林宥慧科長表示，過去雲端發票剛推出時，使用的人少，中獎機率當然就大，如今雲端發票人手一刷條碼，獎項沒有相對應的成長比例，中獎機率當然就降低。

統一發票 雲端發票

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