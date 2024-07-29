她怨不少手搖飲店家「品項取名好難懂」 網認同：像在開盲包

一名網友近日在社交平台發文表示，自己雖然沒喝過十盛的飲料，無法評論什麼，但很不解為什麼飲料店菜單都是難懂的名字，像是熟成、胭脂、冷露等，更稱「x不x」剛風行時想點珍奶卻不知道奶茶在菜單的名字，後來的其他飲料店也是如此，所以都買50嵐、CoCo、清新福全，因為至少菜單名字直觀易懂，引起眾多網友認同。

該名網友在社交平台Threads上分享，自己很不解為什麼飲料店都要取如：熟成、厚乳、生乳、胭脂、冷露等難懂的名字，讓人不知道這些品項對應的飲料，更稱「x不x」剛紅的時候想喝珍奶卻在菜單找不到「奶茶」二字，更指後來很多飲料店都是如此，所以最常喝飲料名稱易懂的店家，如50嵐、CoCo、清新福全。

不少網友深表認同，分享自己「開盲包」的經驗，「真的是這樣，我回台灣站在飲料店前真的一片茫然」、「這篇很中肯，喝杯飲料還要猜謎，一開始不知道相思就是紅豆，本身不愛紅豆，點了之後才知道一口都沒喝」、「買個飲料搞得像在開盲包，心好累」。

有網友加碼分享可不可熟成紅茶不能憑直觀點想喝的飲料，「之前去可不可說我要冰淇淋紅茶他說沒有，我就說那雪藏紅茶，他說好」、「上次去可不可問有沒有冬瓜檸檬，他們說沒有，後來我要一杯冷露檸果，店員：『好的』」、「可不可有個東西叫梨花春芽，完全不知道是什麼，所以當時想說點來喝喝看，雖然喝到之後還是不知道是什麼」，一些人點名八曜和茶菜單也很難懂，「八曜完全看不懂」、「點八曜根本就是在抽盲盒」、「八曜每次都點得很痛苦，每次都要看，看不懂就只能點上次點過的」。

不少網友也喜歡清新福全與50嵐，「（其他家）買個飲料還要先找說明，真的愛死50嵐」、「我依舊是50嵐的信徒，而且覺得他們家的飲料最穩定，每個分店味道不會差太多」、「我還是愛清心」、「我依舊是50嵐以及清心福全的骨灰粉」。

另外，有網友建議中文菜單看不懂的話，可以看英文菜單，「每次遇到奇怪名字的飲料又不好意思問就會去看英文版菜單」、「可不可菜單都寫中文但看英文才看得懂品項，現在點飲料直接看英文比較準確快速……」、「英文完全簡單」。