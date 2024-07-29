真的蝦！他對蝦過敏硬吃鮮蝦堡 引許多苦主：我用生命吃鮮蝦口味泡麵

有一名消防員網友近日在社交平台分享工作中的奇聞軼事，他指出近日接觸一位嚴重過敏患者，該名患者在被詢問過敏史時透露自己對蝦子過敏，消防員網友問對方剛剛晚餐吃什麼，他回「麥當勞海洋鮮蝦堡」，讓消防員網友不禁在貼文表示「真的瞎」。但有不少網友紛紛揭露自己明知吃蝦過敏還吃蝦製品的經驗，也有許多網友說該名患者證明了鮮蝦堡真的含有蝦子。

該名消防員網友在社交平台Threads上發文表示，自己一日執勤時遇到年約20歲患者，「意識模糊、全身濕冷、低血壓（收縮壓約50上下），有休克情形」，但竟還能與該名消防員網友對話，表示自己喉頭腫脹且呼吸困難，當下原po與其他同事研判是嚴重過敏反應，患者經過專業處置後好轉很多，並且在被詢問過敏史時透露對蝦子過敏，原po問他剛剛吃什麼，才得知患者吃了麥當勞海洋鮮蝦堡，讓原po在留言表示「真瞎」。

有不少網友則坦承自己明明知道對蝦子過敏，卻還是有吃蝦製品導致過敏的經驗，因為沒意識到食品含有真的蝦子，「我小時候也對蝦子過敏，會馬上蕁麻疹，有一次嘴饞吃了蝦味先，沒幾條就發作了，所以真的有含蝦（或殼？）」、「我也是對蝦子過敏的人，有一次吃『來一客』的鮮蝦口味，隔天就長蕁麻疹了，我一直覺得那個蝦子不是真的蝦子，結果沒想到是真的」、「我也是甲殼類過敏，之前樂事有出蒜香什麼蝦口味的洋芋片，我想說應該只是化學調味粉吧，就唰唰唰的吃了好幾口。結果，我過敏了，樂事還算是良心事業，雖然空氣送得越來越多，但蝦味是真的」。

也有網友歪樓回覆，該名患者「以身試蝦」吃出真貨，「表示鮮蝦堡真的有蝦（真瞎）」、「證明海鮮蝦堡的蝦是真的」、「代表真材實料，感謝肉身測試，下次要小心」、「他幫麥當勞認證了是真瞎（蝦）」、「用過敏證明麥當勞有使用真蝦」、「勇者，以身試蝦」。