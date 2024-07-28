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凱米重創高雄淹大水！騎士徒手撈樹葉 網讚：台灣處處可見好心人

聯合新聞網／ 綜合報導
凱米颱風挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
凱米颱風挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

全台歷經颱風凱米摧殘，各地紛紛出現不少災情，尤其中南部更是因此淹大水，一名騎士日前騎車行經高雄捷運後勁站出口旁，特地停下機車，並徒手將路邊水溝蓋上的樹葉清理乾淨，網友大讚「台灣處處可見好心人！」

凱米颱風重創高雄，直至今（28）日，台20線高雄南橫公路勤和以上道路不通，桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落成孤島，少數戶數今天依然停電搶修中。台27線大津路段滿地泥濘，葫蘆谷過後交通中斷，居民忙著清理家園；台29線甲仙往那瑪夏交通持續中斷。

一名網友27日在社群軟體threads上貼出一段影片，只見一名身穿藍色雨衣的機車騎士，他在馬路上停等紅燈，為了清理路邊水溝，他特地下車並徒手將水溝蓋上積累的樹葉清理至一邊，避免水溝蓋遭樹葉堵塞而導致積淹水，原PO大讚「台灣處處可見好心人！」

騎士下車徒手撈樹葉。圖擷自threads
騎士下車徒手撈樹葉。圖擷自threads

其他人則留言，「真的很有愛，學習的榜樣」、「好心的大哥」、「最愛台灣的人」、「一級棒」、「台灣也是有很多暖心的事，不是只有謾罵的酸民」、「希望大家不要再把排水孔當垃圾桶，丟煙蒂跟垃圾」、「停紅綠燈，還特別停車幫忙清理卡住的落葉，謝謝您的善心」。

還有人留言，「不是每個人都能彎下腰排除堵塞的水溝，在我眼裡他是英雄，一個動作能讓這社會更美好」、「總有人在默默縫縫補補」、「不是所有英雄都有披風，也有雨衣」、「要戴手套餒，不然如果有尖銳物品會割傷，謝謝你」、「別說以前，現在我看到也會這樣做的」、「大家一起努力，環境是大家的」。

凱米颱風 機車騎士 紅綠燈 高雄捷運

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