崩潰！全家出國16天「沒關冷氣又開窗」 內行人揭關鍵：小錢免驚

台灣夏季天氣炎熱，不少人擔心冷氣開整天，電費會爆表。對此，一名網友分享，近期全家出國玩16天，回家進門感受到一股涼意，驚覺冷氣不但沒關，窗戶也開著，讓他超級崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢1公社」表示，近期全家出國玩16天，回家進門卻發現有股涼風，連小孩都興奮喊「好涼喔！」，才發現出門前不但沒關冷氣，窗戶也開著，讓他崩潰直言「不敢想像電費會多高」。

貼文一出後，不少網友認為，冷氣若是變頻就沒差，紛紛表示「變頻冷氣噸數足夠的，整個月不關也不會超過2000」、「如果是變頻應該還好，而且出國旅遊了，也不差這小錢，好貼心的冷氣，迎接你們旅遊平安回來」、「還好吧，我冷氣都沒在關」、「我夏天都沒在關冷氣的」、「我家房間冷氣24小時都開著，已經很久沒關過，客廳冷氣只有想到跟睡覺才關，電費一期3000初包含公社電費」。

不過，也有不少網友勸原PO換個想法，指出「可以出國16天，冷氣費是小事」、「都出國16天了，錢能解決的都是小事啦」、「出國花的錢比冷氣還多很多，花大錢是要買快樂的，不要為了小錢，浪費了大錢」、「能出國16天，財力也不錯了，相信電費只是零頭而已」、「該慶幸家裡沒有危險的事情發生，然後乖乖繳電費就好了」。