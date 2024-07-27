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情侶放閃買雞排 點餐時卻突然大哭！過來人給答案：真的控制不了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日在排隊買雞排，前面是一對情侶，輪到他們點餐時，女方卻突然崩潰大哭，讓排隊的人都相當傻眼。示意圖，聯合報系資料照
一名網友分享，近日在排隊買雞排，前面是一對情侶，輪到他們點餐時，女方卻突然崩潰大哭，讓排隊的人都相當傻眼。示意圖，聯合報系資料照

熱戀期中的情侶，往往都不在意他人目光。對此，一名網友分享，近日在排隊買雞排，前面是一對情侶，輪到他們點餐時，女方卻突然崩潰大哭，讓排隊的人都相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「買雞排為什麼要哭啊？」為題，指出某天晚上突然想吃雞排，排隊點餐時，前面有一對情侶一直放閃，不斷抱來抱去、甩來甩去，但他當下沒特別想什麼，只希望快點輪到自己，因為肚子非常餓。

這名網友進一步指出，輪到那對情侶點餐時，女方突然崩潰大哭，讓老闆和排隊的人都傻眼，老闆請他們先到旁邊冷靜，他點完餐後也在旁邊等待，聽到男生問「是因為人太多，買雞排很恐怖嗎？」，女生點頭後繼續哭，讓他心想「又不是小朋友了，超無言」。

貼文一出後，不少內行網友表示，該名女生應該有恐慌症，紛紛表示「看敘述就是恐慌症發作了」、「人潮突然多起來，恐慌症就發作了，其實不少見」、「多點體諒，恐慌症真的控制不了」、「他們也沒礙到你，女生看起來也有心理疾病，不懂為何要抱著這麼大敵意」、「他們也馬上就去旁邊了啊，希望大家多點包容吧」、「有恐慌症真的會這樣，控制不了的，如果當事人沒有傷害到他人、影響到別人的權益，希望大家能友善一點，不要求包容，但希望嬉鬧的話語希望能少一點吧」。

此外，也有不少過來人分享自身經驗，指出「我有段時間也得過恐慌症，人一多就焦慮，覺得無法呼吸，腦袋混亂，眼淚不自覺就掉下來，那個女生應該也是這樣，只是知道自己狀況的話，最好還是避開會恐慌的事情比較好」、「我大一有憂鬱症，當時最害怕人群跟光線，買個早餐就痛苦不已，或許你眼中當下情侶舉動很好笑幼稚，但實際上不是你想的那樣」。

情侶 雞排

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