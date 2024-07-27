颱風、地震災情少 他喊「桃園」全台最宜居！網點1致命缺點：很可惜

凱米颱風襲台，北中南皆受猛烈的豪雨及狂風影響，淹水、落石等災情頻傳。近日一位網友發文表示，觀察往年颱風所造成的災情發現，桃園似乎少有影響，空氣品質也沒有中部糟糕，會不會桃園才是全台最宜居的城市呢？

原PO在PTT上發文表示，他發現此次凱米颱風對桃園影響不多，往年也很少有颱風經過，不像南部頻傳淹水或缺水的問題。

並且，由於桃園地質較硬，沒有台北土壤液化的問題，遇到地震也相對安全。而相較於使用火力發電的中部，桃園的空氣品質也沒有那麼糟。原PO好奇，依這些條件來看，桃園是否會是全台最宜居的城市呢？

對此有網友表示認同，「桃竹苗非山區都差不多吧，颱風地震沒什麼大災情過」、「堅硬台地真的福地」、「我家還真的沒淹過水，平鎮區的」、「青埔滿優的」、「因為桃園丘陵地多，地勢比較高不是低漥」、「住林口十年，受颱風影響很小」，有人則對於桃園這次颱風沒什麼風雨感到驚訝，「颱風從新屋出海，卻兩天沒啥風雨的怪地方」、「這次沒什麼風雨還滿意外的」。

也有人列出桃園有待改進的地方，「三寶很多，然後工廠整天火災」、「基礎建設不足」、「市容太醜，路太爛」、「到處都是重污染工業區」，更有網友指出桃園最大缺點在城市規劃，「城建規劃太爛，桃園明明有這麼好的先天條件，而且土地那麼大，但馬路卻很小，導致交通很爛、停車也不方便，重點是已經沒機會修正了」。

另外，有網友指出，桃園過去其實也有受天災影響較大的例子，「納莉颱風 、0610豪雨，桃園都有淹」、「桃園不是沒淹過，梅雨季時雨量200下3個小時，低窪地區淹一天搞到隔天放假」。